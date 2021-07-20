經濟艙沒多差怎被轟爆？眾一面倒抖「2原因」：挺不下去
我國東京奧運選手昨（19）日包機赴日準備為國爭光，卻爆出陪同官員全坐商務艙，運動國手坐經濟艙的消息，世界球后戴資穎更在社群平台表示「好懷念長榮航空，可以坐商務艙」，引爆熱議。對此，就有網友討論「經濟艙也沒多差啊，為什麼要吵？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-20 07:09:22｜2021-07-20 08:39:55
原PO在PTT貼文指出「剛剛看了一下日本論壇討論到台灣選手搭經濟艙的事情，我看滿多人都覺得還好，畢竟台灣飛東京也不到三小時，經濟艙也不至於坐的非常不舒服，很多人替公司出差時，公司也只買經濟艙而已，怎麼台灣人都覺得經濟艙很爛的樣子？在吵什麼？」
貼文一出，網友紛紛點破2個關鍵「食言，允諾要給商務艙卻給經濟艙，就是不對啊」、「不是說好要給選手商務艙了嗎＝＝上機才知道是經濟艙.....很尷尬」、「陪同官員都搭商務艙，選手搭經濟艙才是重點」、「不是經濟艙不好，是官員都搭商務艙，要選手情何以堪」、「憑什麼官員可以坐商務艙」、「要搭經濟艙也是先要告知選手吧，而且官員是有要比賽嗎？搭啥商務艙」、「那官員為啥不也搭經濟艙...這真的讓人挺不下去啊...」。
而對於此事，戴資穎的父親戴楠凱也出面回應，6月曾接獲通知選手搭乘商務艙，「資穎上機才知道（是經濟艙）」，不過，戴楠凱也表示，感謝媒體關心，戴資穎已經平安抵達日本，接下來的目標就是放在賽場上。也期盼選手在奧運賽場為國爭光，希望全體國人將焦點放在比賽場上，持續為辛苦的選手教練們加油，至於其他事件就暫時不回應，謝謝大家的關心與愛護。（編輯：張嘉哲）