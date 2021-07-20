COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

衝好市多爽買烤雞！男目睹「一幕」愣住　店員經過也崩潰

▲美式賣場好市多因為物美價廉，加上時不時推出全新商品，深受不少婆媽喜愛。（示意圖／公關照片）
▲美式賣場好市多因為物美價廉，加上時不時推出全新商品，深受不少婆媽喜愛。（示意圖／公關照片）

編輯中心/綜合報導

2021-07-20 07:50:02

美式賣場好市多因為物美價廉，加上時不時推出全新商品，深受不少婆媽喜愛。不過，近日就有網友分享自己去好市多購物時，發現熟食區的烤雞有兩位大媽正在挑選，仔細一看「她們的舉動」，讓他急的告訴經過的店員，店員也非常傻眼，貼文引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在「爆廢公社公開版」貼文指出「前幾天去好市多熟食區買烤雞，結果看到兩個大媽為了要買自己滿意的烤雞，將每一袋包裝好的烤雞都打開來檢查，「一個人打開，一個人負責捏」，真的讓人很傻眼，之後立刻告訴經過的店員，店員也感到驚訝，立刻將被開過的烤雞全數下架，就怕現在疫情期間有疑慮」。

▲
▲客人發現有大媽挑選烤雞先打開後再捏捏看，讓他感到非常傻眼。（圖/爆廢公社公開版）
貼文一出，網友紛紛回應「都已經是透明袋了，是在捏什麼＝＝」、「打開的全部都請他們買回去啊....很扯」、「烤雞不是透明袋嗎？....到底有什麼好捏的」、「疫情期間，這樣子真的不OK，浪費了一堆烤雞」、「天阿，好浪費啊...真的是奧客無極限」。

另外，也有不少人建議「既然袋子都已經是透明的話，建議可以直接改密封包裝，這樣就能避免打開」、「支持密封包裝，不然報廢的烤雞真的太浪費了」、「推薦密封包裝...那是剛好原PO有看到，沒人看到，可能別人就買到被髒手捏過的烤雞」。（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為日本有可能在疫情下舉辦一場安全可靠的奧運嗎?

可以
不可以
75%25%
2021-07-20-2021-07-23

PK迎微解封首周末，你有出門嗎?

有，終於可以正大光明出門透透氣
沒有，繼續居家耍廢
7.87%92.13%
2021-07-19-2021-07-21

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
74.83%25.17%
2021-07-18-2021-07-21

首見本土確診個位數，7月26日有機會降級，你有信心嗎?

有信心
沒有信心
43.04%56.96%
2021-07-17-2021-07-20

北市疫調慢半拍，確診者足跡隔了兩天才公佈，對此，你覺得市府公布足跡是否要更迅速？

84.06%15.94%
2021-07-18-2021-07-20
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
您認為北市學生9月應該到校上課還是在家上課？

您認為北市學生9月應該到校上課還是在家上課？

繼續作答
即時
推薦閱讀