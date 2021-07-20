衝好市多爽買烤雞！男目睹「一幕」愣住 店員經過也崩潰
美式賣場好市多因為物美價廉，加上時不時推出全新商品，深受不少婆媽喜愛。不過，近日就有網友分享自己去好市多購物時，發現熟食區的烤雞有兩位大媽正在挑選，仔細一看「她們的舉動」，讓他急的告訴經過的店員，店員也非常傻眼，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-20 07:50:02
原PO在「爆廢公社公開版」貼文指出「前幾天去好市多熟食區買烤雞，結果看到兩個大媽為了要買自己滿意的烤雞，將每一袋包裝好的烤雞都打開來檢查，「一個人打開，一個人負責捏」，真的讓人很傻眼，之後立刻告訴經過的店員，店員也感到驚訝，立刻將被開過的烤雞全數下架，就怕現在疫情期間有疑慮」。
貼文一出，網友紛紛回應「都已經是透明袋了，是在捏什麼＝＝」、「打開的全部都請他們買回去啊....很扯」、「烤雞不是透明袋嗎？....到底有什麼好捏的」、「疫情期間，這樣子真的不OK，浪費了一堆烤雞」、「天阿，好浪費啊...真的是奧客無極限」。
另外，也有不少人建議「既然袋子都已經是透明的話，建議可以直接改密封包裝，這樣就能避免打開」、「支持密封包裝，不然報廢的烤雞真的太浪費了」、「推薦密封包裝...那是剛好原PO有看到，沒人看到，可能別人就買到被髒手捏過的烤雞」。（編輯：張嘉哲）