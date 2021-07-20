外送員抵達「急給30元」！他一問理由愣 同行秒懂：快收
外送平台近年超夯，尤其現在防疫期間，為了減少人跟人的接觸，不少人都選擇在家用APP點餐，美味餐點過不久就會送上門。而近日，就有網友分享自己點外送來吃，結果店員一到後急著要給他「30元」，一問原因之後讓他非常驚訝，直呼「有這麼誇張？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-20 08:17:23
原PO在「Dcard」貼文指出「今天點外送，餐點送來時，外送員一直想要跟我聯絡要我出去一下，想說現在不是都無接觸嗎？叫我出去是要幹嘛，結果我好奇戴了口罩跑出去後，外送員一直道歉還要給我30元，一問他原因，他才說是因為『沒有把我的飲料放好，結果三分之二的飲料都打翻了』」。
「我承認我當下是有傻眼3秒左右，他一直道歉說要賠我副餐飲料的錢，我也不知道一杯多少錢，就說沒關係，但他還是堅持要給我30元，說不要給他負評，雖然我原本就沒打算要給他負評，頂多不給小費而已，但負評難道有這麼恐怖嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「負評的話會影響接單的機會」、「負評會影響接單喔，評分到一定分數以下會被停權，快收吧」、「我覺得外送員態度很好欸！是我的話，我也會蠻心疼他」、「負評太多會影響薪水跟派單機制，薪水會減少」、「態度很好，如果堅持就收下吧，他也不想賭一個被負評的風險」、「這外送員人很好了，有些會裝死，收過整包打翻就跑了」。
事實上，外送員的評分機制也是會影響到其接單的問題，像是如果接到客人的一個投訴，就必須要以100張單才可以洗掉負評，而若評分低於90分以下，則會被停權或者收取警告，對於遇到一些奧客洗負面評價，長久下來也會造成困擾甚至丟了工作，也難怪外送員這麼在乎每一個評價。（編輯：張嘉哲）