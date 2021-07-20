為何台灣沒有自助炸雞排店？眾人抖「2致命關鍵」：穩倒
台灣道地小吃相當多樣化，其中雞排在路邊時常能看見店家販賣，因其口感外酥內嫩，且現炸起來香噴噴，成為許多民眾的宵夜首選。不過，就有一名女網友好奇詢問「如果開一間自助式炸雞排店有沒有搞頭啊？」問題曝光後，隨即引起眾人點出關鍵急勸「絕對會倒！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-20 11:00:58
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上發文，表示「如果開一間自助式炸雞排店有沒有搞頭啊？收40元，有專人在旁邊指導，客人要自己裹粉自己炸雞排，時間到了自己夾起來裝袋子走人」。
問題一曝光，隨即引來眾人指出「過於麻煩」的缺點，直言「不要鬧了，台灣人連出門買雞排都懶了，誰跟你炸雞排！」、「要自己來我幹嘛還外面買」、「要自己炸就在家就好了，幹嘛還專程去你那邊炸？」、「我覺得不太行，因為會出去買就是懶惰= =」、「為什麼會覺得客人想自己去外面花錢炸雞排給自己吃…」、「雖然有很多自己動手做的店，但人家是做披薩、蛋糕、甜點，共同特性是過程比較複雜（無法在家完成）且成品好拍照值得炫耀（網紅效應），雞排不符合這兩點」。
另外，「安全疑慮」也是很大的原因，「如果遇到是本身手腳沒這麼靈活，到時搞到燙傷，反而倒楣的都是店家...」、「光是油炸傷燙傷賠償就倒店」、「有危險性！畢竟客人不是專業的，萬一燙傷店家有責任」、「一定有人會把油噴到自己，然後要你賠錢」、「笑死，一定有恐龍家長帶小朋友來DIY，接著被熱油噴到，抱怨你沒加裝防護欄」、「你耗在客人身上的成本就不止40元了」。（編輯：陳雅雲）