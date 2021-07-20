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喝完鋁箔包順手做「小動作」！女激動嗨喊：25歲以上都會

▲一名女網友喝完鋁箔包後，都會順手做小動作，興奮直呼「會這樣的人是不是都25歲以上了？」（示意圖／翻攝photoAC）
▲一名女網友喝完鋁箔包後，都會順手做小動作，興奮直呼「會這樣的人是不是都25歲以上了？」（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-07-20 12:16:48

包裝飲料的方式十分多元，除了寶特瓶外，巴掌大小的鋁箔包因攜帶方便、份量剛好且價格優惠，成為不少人購買飲品的首選之一。不過，就有一名女網友表示喝完鋁箔包後，總會多做一件事，甚至直呼「會這樣的人是不是都25歲以上了？」瞬間掀起眾人回憶直喊「真的每次都會！」

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原PO於臉書社團《爆廢公社二館》上發文，好奇詢問「會這樣折的人，是不是都25歲以上了」，隨後便貼出一張照片，只見畫面中，鋁箔包飲料已沒有原本四方立體的模樣，經過原PO的巧手，被折成扁平的四方型，體積看似小了許多。

▲網友將鋁箔包壓扁後折成四邊形。（圖／翻攝爆廢公社二館臉書）
▲網友將鋁箔包壓扁後折成四邊形。（圖／翻攝爆廢公社二館臉書）
照片一曝光，就掀起眾人熱議，「我們班也都這樣折欸！但我20歲」、「我還真的每次都會這樣折」、「我會欸！為了節省回收空間」、「22歲～～國小開始折，到現在還是會喝完習慣折起來」、「以前國小老師都要求要這樣折」、「這是以前國高中處理回收時的鋁箔包標準摺法」。

另外，還有過來人回憶「36歲，當兵時才學過」、「當兵折了兩年」、「我以前沒摺過，是當兵新訓教的」、「當兵+1，班長還說這樣省空間，垃圾袋才裝得多，跟壓扁的差在哪」、「當過兵的男生都會吧？」

▲網友們也分享成品。（圖／翻攝爆廢公社二館臉書）
▲網友們也分享成品。（圖／翻攝爆廢公社二館臉書）
據了解，該折法其實是鋁箔包的環保折法，由於鋁箔包體積較大，十分佔空間，不少人會將吸管拿掉後，先將上半部壓扁，再將底部壓後往上折，隨後把兩側往內折起，最後將上半部的尖角，對折塞入底部的孔內，就能折成體積較小且扁平的四邊形狀。（編輯：陳雅雲）

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