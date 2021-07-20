意外收徵兵簡訊！她笑回「一句」耍幽默 眾反轟：太無恥
在非徵兵制的國家，軍方為了招募人員，會在各大論壇招人，或致電、發送簡訊詢問意願。近日，就有女網友分享，自己收到「徵兵簡訊」後，用幽默的方式回了一句話，想不到影片曝光後，卻引起網友撻伐。
編輯中心/綜合報導
2021-07-20 11:43:51
根據《鏡報》報導，美國一名網友珊曼莎（Samantha Greco）在《TikTok》表示，自己日前收到招募「從軍人員」的訊息，只見對方禮貌地問「想知道您有沒有時間，方便」讓我們帶您了解一下參軍的好處嗎？」但她並沒有意願，於是調皮地回「我連一公里都跑不了耶」。
然而，對方看完還是不死心，想繼續說服珊曼莎，她這才認真回覆「我真的一點興趣都沒有！謝謝」。據悉，若是要加入美軍，女生必須通過體能測試，內容是要在19分鐘內完成「19次俯臥撑、53次仰臥起坐和3公里的跑步」，因此她才會故意用找這樣的藉口拒絕。
許多網友看完卻不認同珊曼莎，紛紛留言狠嗆，「自以為有趣，一點都不尊重人」、「好險你沒答應，軍隊也不需要你這種人」、「你為何不乾脆回覆『人家是女生耶』」、「這樣的回答很有趣嗎」、「不想當直接說不就好，幹嘛瞎扯一堆」，但也有人說，「我喜歡你的回應，換作是我，會回說因為我身體裡有金屬，所以無法奔跑」。（編輯：許智超）