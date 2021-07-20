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為何「統一肉燥麵」是圓形的？內行揭真相：實在是蠻貼心

▲古早味的統一肉燥麵一直深受台灣民眾喜愛，每年在「台灣人最喜愛的泡麵」當中榜上有名。（圖/爆廢公社公開版）
▲古早味的統一肉燥麵一直深受台灣民眾喜愛，每年在「台灣人最喜愛的泡麵」當中榜上有名。（圖/爆廢公社公開版）

編輯中心/綜合報導

2021-07-20 12:16:57

泡麵因為其方便又便宜，成為不少人的宵夜以及三餐首選，而根據台灣人最喜愛的泡麵口味，其古早味的統一肉燥麵、維力炸醬麵可以說是年年榜上有名。近日，就有網友討論「想請問一下，統一肉燥麵為什麼是圓形的？」貼文引發熱議。

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原PO在「爆廢公社公開版」貼文指出「為什麼統一肉燥麵的麵體本身是圓形的？這問題夠廢了吧！」而問題拋出後，也有許多人不解「對啊，以前不是方形的嗎？」、「之前統一肉燥麵是方的，後來才改圓的」、「吃這麼久都忘記他的麵體是圓的，所以為什麼？」

▲原PO分享自煮泡麵，「神祕吃法」卻狂遭嫌像廚餘，不過卻有老江湖一看秒懂是內行吃法。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲網友不解統一肉燥麵的麵體為何是圓形的。（示意圖／翻攝自Pixabay）
貼文一出，網友紛紛回應「難道你的碗是方的嗎？當然做圓的啊」、「因為碗是圓的啊，比較好裝」、「鍋碗瓢盆難道會是方形的嗎？當然比較好裝」、「碗裝的是圓的，一致性，節省成本」、「感覺是因為碗裝是圓的，所以袋裝也做成圓的，這樣只要一條產線欸」、「正解就是因為方的煮麵不好煮，鍋碗都是圓的，其實算是蠻貼心的」、「跟碗麵同一製程，不用開2條產線，節省成本開銷」。

而對於網友熱議，《NOWnews》也親自致電統一企業公共事務處詢問，他們回應「這樣的設計是因為幾年前聽見消費者意見，有消費者認為泡麵麵體如果是四方形的，比較難入鍋，因為鍋碗瓢盆很多都是圓形的，因此將麵體做成圓形的，就能方便民眾烹煮。」（編輯：張嘉哲）

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