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東奧選手晚餐曝！網見「詭異塊狀」比三色豆糟　老饕解答

▲台灣東京奧運台灣代表隊昨（19）日抵達日本，卻爆出選手搭乘經濟艙，官員則乘坐商務艙的消息，令外界關注選手於賽事間的各項支援。昨日晚間選手亦曝光晚餐菜色，其中一道料理立馬引來網友們熱議。（圖／翻攝王子維IG）
▲台灣東京奧運台灣代表隊昨（19）日抵達日本，卻爆出選手搭乘經濟艙，官員則乘坐商務艙的消息，令外界關注選手於賽事間的各項支援。昨日晚間選手亦曝光晚餐菜色，其中一道料理立馬引來網友們熱議。（圖／翻攝王子維IG）

編輯中心/綜合報導

2021-07-20 14:35:02｜2021-07-20 14:40:45

我國奧運代表團昨（19）日搭乘防疫包機前往東京準備為國爭光，卻傳出包括羽球球后戴資穎在內的選手全數安排坐經濟艙，隨行官員則乘坐商務艙，引起外界不滿痛批。昨日晚間戴資穎也曝光住宿地點和便當菜色，再度引發網路熱議。不過，就有網友發現選手的便當菜色中有一塊神秘塊狀物，表示「看起來沒比三色豆好到哪去」，沒想到就有老饕揭開真相，大讚直言「煎過更香！」

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台灣東京奧運台灣代表隊昨日抵達日本，卻爆出選手僅坐經濟艙，官員則搭乘商務艙的消息，令外界開始關注選手於賽事間的各項支援。昨日「羽球球后」戴資穎抵達飯店後，先是曝光了住宿地點，緊接著分享晚餐的便當菜色，戴資穎也在IG上表示「很特別的餐點」，另外「羽球王子」王子維同樣貼出餐點，以「酷」一字評價。

▲羽球球后「戴資穎」和羽球王子「王子維」都分享便當菜色。（圖／翻攝戴資穎、王子維IG）
▲「羽球球后」戴資穎和「羽球王子」王子維都分享便當菜色。（圖／翻攝戴資穎、王子維IG）
對此，就有一名網友於PTT WomenTalk板上發文，表示在選手們曝光的便當配菜中，意外發現一道料理呈現神秘塊狀模樣，讓他一看疑惑直呼「怎麼看起來沒比三色豆好到哪去…」。

▲網友指出這塊神秘塊狀物品，看似比三色豆還糟。（圖／翻攝王子維IG）
▲網友指出這塊神秘塊狀物品，看似比三色豆還糟。（圖／翻攝王子維IG）
貼文一曝光，老饕們就指出該道料理正是「午餐肉」，直言「那叫午餐肉」、「午餐肉好吃，煎過更香」、「午餐肉有問題嗎？」、「午餐肉用煎的超好吃耶！我哥都自己做」、「午餐肉都不認識？！很貴的餒，我愛吃」。

事實上，午餐肉主要是由豬肉、澱粉和香料所製成的，美國於1937年推出的罐裝食品，由於二戰期間向前線運送新鮮肉類相當困難，因此午餐肉瞬間成為士兵們的必備物資，也因戰事讓午餐肉傳播於全世界而廣受歡迎。（編輯：陳雅雲）

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