東奧選手晚餐曝！網見「詭異塊狀」比三色豆糟 老饕解答
我國奧運代表團昨（19）日搭乘防疫包機前往東京準備為國爭光，卻傳出包括羽球球后戴資穎在內的選手全數安排坐經濟艙，隨行官員則乘坐商務艙，引起外界不滿痛批。昨日晚間戴資穎也曝光住宿地點和便當菜色，再度引發網路熱議。不過，就有網友發現選手的便當菜色中有一塊神秘塊狀物，表示「看起來沒比三色豆好到哪去」，沒想到就有老饕揭開真相，大讚直言「煎過更香！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-20 14:35:02｜2021-07-20 14:40:45
台灣東京奧運台灣代表隊昨日抵達日本，卻爆出選手僅坐經濟艙，官員則搭乘商務艙的消息，令外界開始關注選手於賽事間的各項支援。昨日「羽球球后」戴資穎抵達飯店後，先是曝光了住宿地點，緊接著分享晚餐的便當菜色，戴資穎也在IG上表示「很特別的餐點」，另外「羽球王子」王子維同樣貼出餐點，以「酷」一字評價。
對此，就有一名網友於PTT WomenTalk板上發文，表示在選手們曝光的便當配菜中，意外發現一道料理呈現神秘塊狀模樣，讓他一看疑惑直呼「怎麼看起來沒比三色豆好到哪去…」。
貼文一曝光，老饕們就指出該道料理正是「午餐肉」，直言「那叫午餐肉」、「午餐肉好吃，煎過更香」、「午餐肉有問題嗎？」、「午餐肉用煎的超好吃耶！我哥都自己做」、「午餐肉都不認識？！很貴的餒，我愛吃」。
事實上，午餐肉主要是由豬肉、澱粉和香料所製成的，美國於1937年推出的罐裝食品，由於二戰期間向前線運送新鮮肉類相當困難，因此午餐肉瞬間成為士兵們的必備物資，也因戰事讓午餐肉傳播於全世界而廣受歡迎。（編輯：陳雅雲）