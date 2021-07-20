簡單買份燙青菜！男一開爽被「大把靈魂配料」震撼：賺到
現代人飲食習慣講究健康，不少外食族也盡量不選擇油膩的餐點，反而改以水煮燙青菜等清爽美食取代。不過，就有網友外帶買了一份簡單的燙青菜，沒想到打開餐盒後，卻發現裡面放了一大把靈魂配料，興奮直喊「老闆真佛心！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-20 15:55:05
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上發文，表示由於疫情時間，現在都得透過外帶的方式將餐點帶回家享用。然而，某日中午時段，他就前往店家買了一份簡單的燙青菜，拿到餐點後，他也邁開步伐走回公司享用。
不過，當餓壞的他打開餐盒後，卻被眼前的景象震懾，他興奮直呼「挖咧，老闆真佛心來著，這一大把蒜頭，在最貴時可能要100元了，而這份燙青菜只要30元！」
文中他亦貼出照片，只見畫面中整份燙青菜除了底層有不少醬汁幫忙調味，青菜上頭還放上了一大把蒜頭豐富口感，讓原PO欣喜感謝「多吃蒜頭提高免疫力概念，謝謝老闆佛心」。這道加料滿滿的青菜曝光後，也引來許多網友羨慕留言，「超愛吃蒜頭」、「爽到ㄟ」。（編輯：陳雅雲）
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