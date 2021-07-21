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房市／淡水竹圍商圈將有百貨　區域添利多

▲竹圍商圈因近北市，商圈發展較早、生活機能完善。（圖／NOWnews資料照片）
▲竹圍商圈因近北市，商圈發展較早、生活機能完善。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-07-21 18:00:00

新北市淡水竹圍商圈因發展較早、生活機能完善，2023年將有百貨商場比漾廣場進駐，為商圈機能更加分，業者表示，百貨商場的設立，有益於區域發展，周邊中古大樓後勢看好。

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淡水區的竹圍商圈，近捷運竹圍站，為淡水區最近台北市北投區的商圈，也因區位優勢，竹圍商圈發展完善，有淡水馬偕醫院、傳統市場、餐飲店家等生活機能。

而淡水即將開設的比漾廣場位於竹圍商圈的主要幹道民權路上，根據建商公開資料，23層住商混合大樓中1、2樓共2000坪做為比漾廣場空間，住宅部分預計今年下半年公開預售，百貨商場則預計2023年開幕。

信義房屋竹圍店專案經理石任弘表示，百貨據點位於淡水馬偕醫院旁，離竹圍捷運站步行約8-9分鐘，百貨商場的設立讓竹圍商圈的生活機能更加分，將提高買賣雙方期待，他舉例，過去鄰近的關渡地區要蓋好市多商場，也帶動當地居民看好房市的預期心理。

石任弘表示，竹圍商圈以屋齡20-25年的中古大樓居多，小坪數兩房今年以來成交單價落在每坪35-37萬左右，大坪數則是每坪單價32-33萬左右；屋齡10-15年的中古大樓則站上每坪單價40萬，而新建案則落在每坪單價40-45萬。

石任弘觀察，竹圍商圈的購屋族群以在地族群居多，來自北市的買方約佔3成，這類購屋族追價力道較強，帶動中古大樓漲幅。

值得注意的是，因為百貨商場的位置，位於淡水聯外的主要道路上，石任弘表示，過去在同一位置曾有家樂福商場，原本上下班尖峰時刻就易塞車的民權路，更因為等待進入賣場的車流而讓塞車情況更嚴重，因此百貨賣場開設後，未來的交通規劃、停車動線十分重要，是否會有短暫的交通黑暗期仍待觀察。

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