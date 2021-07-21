房市／盤點北屯購屋熱區　關鍵誘因吸買盤

官方統計，北屯區包括單元12、G0特區因密集推案，刺激房地產市場熱絡，商業區部分則以文心路、崇德路、昌平路等路段因商業活動熱絡，發展前景看好。業者分析，綜觀北屯交易熱區，主要有幾項關鍵誘因吸引買盤，包括龐大人口紅利、房價相對適合小家庭、重劃區多等。
財經中心/綜合報導
2021-07-21 18:30:00
根據內政部最新公布的《都市地價指數》，台中市以北屯區上漲3.18%居冠。究其原因，住宅區部分，受惠於74快速道路、捷運綠線等重要交通建設利多，帶動區域內重要開發區、新興開發的重劃區如單元12、G0特區等密集推案，景氣熱絡，另外，14期重劃區也陸續配地登記完成，帶動市場買氣看漲；商業區部分，文心路、崇德路、昌平路等路段商業活動熱絡，連鎖餐飲及零售業聚集，加上日後將有商場百貨進駐，發展前景看好。
信義房屋北屯松竹店專案經理邱瑞卿指出，相較於舊市區素地較少，北屯幅員大，完整土地多，可以大規模重劃，包括10期、11期、G0、單元12，乃至於之後的14期重劃區等，都是住宅與土地交易的熱區；由於重劃區多，綠地、公共建設相對多，日後還有百貨商場要進駐，再加上大樓或透天別墅產品都有，因而能夠吸引各類型買方。
其次，邱瑞卿認為，由於北屯房價基期相對低，除市中心商業區的中古屋之外，建商在重劃區內多推適合小家庭居住的2至3房產品，因此，即便現在房價已有顯著漲幅，但無論空間或總價仍較適合首購或小資族群。除首購、小資買方之外，北屯近大坑風景區，是台中人十分喜愛的休憩地點，也能吸引一部份退休族群就近居住。
由於北屯移入人口多，具備龐大人口紅利，全區現已突破28萬人。邱瑞卿表示，北屯以自住剛性需求為主，加上建設利多、重劃區開發，帶動房價及地價走揚。