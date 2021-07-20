男友媽給一盒保險套！她回家「細看」後臉綠：阿姨我懂了

保險套是以非藥物形式去阻止受孕最簡單的方式之一，對還沒成家的情侶、不打算生育的夫妻來說，是重要的避孕工具；對此，就有一名女網友表示，男友的媽媽最近給他們一盒保險套，豈料她回家「細看」後秒臉綠，開玩笑地直呼「阿姨我懂了」。





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該名女網友昨（19）日在社群平台《Dcard》上以「男友媽媽給了我們一盒保險套」為題發文，表示男友媽最近給了一盒保險套，他們當下就直接帶回家，也沒有想太多，「今天下班的時候，我仔細看了一下這盒保險套，結果怎麼看都覺得哪不對勁」。





▲女網友在社群平台《Dcard》上以「男友媽媽給了我們一盒保險套」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）