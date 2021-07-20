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男友媽給一盒保險套！她回家「細看」後臉綠：阿姨我懂了

▲一名女網友表示，男友的媽媽最近給他們一盒保險套，豈料她回家「細看」後秒臉綠，開玩笑地直呼「阿姨我懂了」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自 pixabay）
▲一名女網友表示，男友的媽媽最近給他們一盒保險套，豈料她回家「細看」後秒臉綠，開玩笑地直呼「阿姨我懂了」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自 pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-20 21:42:44

保險套是以非藥物形式去阻止受孕最簡單的方式之一，對還沒成家的情侶、不打算生育的夫妻來說，是重要的避孕工具；對此，就有一名女網友表示，男友的媽媽最近給他們一盒保險套，豈料她回家「細看」後秒臉綠，開玩笑地直呼「阿姨我懂了」。

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該名女網友昨（19）日在社群平台《Dcard》上以「男友媽媽給了我們一盒保險套」為題發文，表示男友媽最近給了一盒保險套，他們當下就直接帶回家，也沒有想太多，「今天下班的時候，我仔細看了一下這盒保險套，結果怎麼看都覺得哪不對勁」。

▲女網友在社群平台《Dcard》上以「男友媽媽給了我們一盒保險套」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲女網友在社群平台《Dcard》上以「男友媽媽給了我們一盒保險套」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
原PO接著說道，後來她再將這盒保險套翻到旁邊一看，「製造日期」竟然是2002年，讓她臉綠直呼「母丟內，這個製造日期是怎麼回事？而且居然已經過期13年了，我到底看了什麼... 」，不過，原PO也在文末開玩笑地表示「好吧，阿姨我懂了，原來這一切都在阿姨的計畫之中」。

▲原PO將這盒保險套翻到旁邊一看，才發現早就過期了。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO將這盒保險套翻到旁邊一看，才發現早就過期了。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，網友全笑翻，「這盒保險套年紀跟我一樣大」、「這盒套套比我還老...」、「高招」、「阿姨：懂我意思吧」、「她想抱孫子了」、「乾好好笑，催生婆」、「這過期多久了，好在原po有翻到背面看」、「傳家寶」。（編輯：郭佩蓉）

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