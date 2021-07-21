尷尬！網刷評價幫「戴資穎升等」失敗 飯店一夜跌回3星
台灣東奧選手團日前搭乘包機前往日本，準備赴東京奧運為國爭光，結果爆出選手「搭乘經濟艙」的爭議，另外，球后戴資穎入住飯店「Marroad Inn Tokyo」（東京瑪洛德酒店）也被搜出是3.3顆星的飯店，網友隨即發起「手動升級活動」，狂衝Google刷五星評論，幫小戴手動升等，但沒想到，一覺醒來評論全遭刪除，讓原本4.5顆星的評價，再度跌回3.3顆星。
編輯中心/綜合報導
2021-07-21 07:06:06｜2021-07-21 07:25:31
日前戴資穎抵達日本時，在個人IG貼出飯店照片報平安，但隨即被網友搜出該房間是「Marroad Inn Tokyo」，雙人房價格約4500至4750日圓（約新台幣1153至1218元），是一間僅有3.3顆星評價的飯店。對此，考察團隊報告指出，該飯店有單人房、雙人房，有提供早、午、晚餐的餐廳，附近也有超市，且距離羽球競賽場最近，適合當作羽球代表隊下榻的地點。
但這樣的解釋網友並不買單，因此有人便發起「手動升級房間」的活動，號召網友到該飯店的Google評價狂刷五星評價，結果短短幾小時，該間飯店在昨天下午5時，就從3.3顆星衝到4.5顆星，但大量湧入的評價，也讓Google啟動保護機制，認為這些評論都是「無效且偽造」，全數刪除，於今（21）日上午6時再查看，飯店評價又回到3.3顆星，最新一個評價已經是三週前。
該消息也被轉至PTT熱議，不少網友紛紛傻眼表示「看好了世界....台灣又尷尬了」、「雖是美意，但手動升級根本沒意義＝＝房間又不會變」、「洗評價如果有用，全世界飯店都五顆星了，早說Google偵測到異常會刪掉」；而對於外界為房間等次抱不平，戴資穎昨日也出面緩頰回應「可以住在離場館近的地方，省去搭車的時間，獲得更多的休息時間，是非常好的事情，選手村離球場50分鐘，但現在住的地方離場館只要10分鐘，不論賽前賽後都可以有更多的時間休息去準備比賽。」（編輯：張嘉哲）