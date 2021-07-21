《俗女2》回歸！敲碗必看森玲CP、嘉明戀情和婆媳過招

相信有不少人在第一季的最後，被嘉明出櫃的戲碼逼哭，原以為會是一場家庭戰爭，沒想到最後嘉明媽竟說出了對兒子的暖心吿白，嘉明爸也在飯桌上接納兒子的感情，現在回想起那畫面，還是覺得感動不已！也因此許多網友在粉絲團底下敲碗這對CP的後續發展，希望嘉明的戀情能譜出完美的結局！飾演嘉明的宋偉恩也透露，自己在《俗女2》劇情中，將出現很大的挑戰，心境上也有不同的轉折，觀眾們可以好好地期待一下囉！
除了上述兩段精彩劇情外，《俗女》在大家眼中除了詼諧搞笑，更以樸實溫暖的家庭劇情，療癒著你我。在第二季中，陳家的婆媳關係即將出現腥風血雨的「中藥行老闆娘爭奪戰」！預告中，兩人的對話還出現了《台灣龍捲風》的經典台詞「干安捏」，逗笑不少觀眾，紛紛直呼相當期待刺激的婆媳過招。眼尖的鐵粉，甚至還敲碗第一季中，也曾經參與《台灣龍捲風》演出的「大姑姑」再度登場第二季。
為大家細數鐵粉及網友們眾推最期待的《俗女2》三大劇情，你是不是也迫不及待想知道最新的發展會是如何？由原班人馬回歸、隆重登場的《俗女養成記2》，將在父親節8月8日起，每週日晚間9點，於華視主頻與CATCHPLAY+影音平台正式推出。《鄧一個人咖啡》本週五（23日）的直播中，搶先邀請演員楊麗音和編導嚴藝文參與節目，與鄧惠文醫師一同暢聊「俗女養成 女孩轉大人的心路歷程」！
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