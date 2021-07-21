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冷氣不冷又耗電！他愣「到底為何」　師傅一看室外機臉綠

▲有水電師傅分享，客人問「為何冷氣不涼又耗電？」結果他一看室外機，瞬間傻眼了。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲有水電師傅分享，客人問「為何冷氣不涼又耗電？」結果他一看室外機，瞬間傻眼了。（示意圖／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-07-21 14:34:10

夏日天氣炎熱，不少人都已開啟家中的冷氣來吹，不過長時間吹下來的話，電費也是相當驚人的。對此，就有水電師傅分享，有客人問他「為何他家的冷氣都不冷，還很耗電？」結果走出室外查看，眼前的一幕讓他瞬間傻眼，貼文一出也引起熱議。

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原PO在《爆廢公社公開版》表示，日前有客人問「水電師傅，為什麼我家冷氣都不會冷，而且還很耗電？」結果他一看到室外機，瞬間感到十分無言。只見室外機裝設的位置，竟是在牆壁與柱子中間，這樣會影響排氣，導致熱交換能力變差，相對也更耗電。

▲原PO看到室外機的位置，竟是在牆壁與柱子中間，讓他相當傻眼。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》
▲原PO看到室外機的位置，竟是在牆壁與柱子中間，讓他相當傻眼。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》 ）
貼文曝光後，內行的網友也立刻發現這個問題，紛紛留言回應，「這樣的空間，散熱當然不理想」、「這個位子，是要怎樣通風」、「冷排散熱排出去，打牆又吸回來散熱個毛，不是只要在室外就好，排風處不能有阻擋物」、「這連散熱排氣的空間都沒有怎會冷？」、「光是這樣的擺設你冷氣散熱就有問題」、「壓縮機遲早掛，散熱不良，請移機」。

另外，也有不少人笑說，「這個問題很好處理，柱子打掉就好了」、「散熱器裝這邊是真天才」、「抱歉，我直接噴笑....」、「原來是裝暖氣啊，合理合理」、「建議在它的旁邊在裝一台冷氣，幫它散熱一下」、「安裝前忘了把柱子敲掉，這個師傅不行..」、「是空間收納王」、「你請到是收納師傅」、「哈哈哈哈遮風避雨，好地方」。（編輯：許智超）

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