「取得offer→到職」怎準備？過來人揭真相：必學小心機
每個人求職面試時，總希望自己能夠拿到offer，期待人資跟自己敲定報到時間，並且收到錄取通知。不過近日就有網友在網路上表示疑惑「『取得offer→到職』該準備些什麼？」沒想到就有過來人揭露真相，直言「必學小心機」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-21 15:10:46
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「拿到offer後該怎麼做」的文章表示，「新鮮人拿到第一個正職offer了，八月初報到」，緊張的心情也讓原PO表示疑惑「這段期間是不是該向當初有加聯絡方式的主管請教說，報到那天有什麼需要特別攜帶的？或是還有哪方面可以趁機再加強一下？畢竟第一次有點徬徨緊張很怕哪裡做不好」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「好好休息」才是最重要的，「好好休息，剩10幾天就要開始社畜人生，建議先調整好作息。既然是應徵畢業新人，報導那天帶著禮貌跟笑容就可以了」、「真的很在意的話問一下有沒有什麼必備資料就好，但基本上他們有需要會先跟你說，好好享受成為社畜前的最後幾天假比較重要」、「拜託你好好享受這十幾天的自由，我上班兩個禮拜了，我好累」、「其實什麼都不做也沒關係」、「這段期間真的要好好珍惜，上班之後會開始懷念這段空窗期，給自己好好放個假吧，不用太緊張」。
不過更有過來人點出小心機，建議「可以在面試部分最後的時間」詢問「若有幸錄取本公司，報到當天需要攜帶什麼東西？」，「攜帶的東西是問人資，如果想早一點開始刷好感，可以問主管報到之前的這段時間有沒有可以先學習／熟悉的東西，或是要複習的專業知識，偶爾我會在面試最後問問題的環節問這個，營造一種積極上進的形象」。（編輯：王柏文）