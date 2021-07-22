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房市／疫情緩　台南東區靠建設吸買氣回籠

▲台南東區虎尾寮重劃區原本就是高指名度住宅區，疫情趨緩後，買氣有回升。（圖／NOWnews資料照片）
▲台南東區虎尾寮重劃區原本就是高指名度住宅區，疫情趨緩後，買氣有回升。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-07-22 08:00:00

政院研議7月26日以後「降級不解封」，有鑑於疫情趨緩，台南市東區如虎尾寮、南台南副都心地區、德高區段徵收區近期買氣都有回籠趨勢，以自住剛性需求為主。在地房仲分析，虎尾寮本就是東區指名度高的住宅區，南台南副都心及德高區段徵收區則是受惠於南鐵地下化、南科發展的新興重劃區，未來發展性備受看好。

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信義房屋台南崇德店店長劉永琦觀察，微解封之後，疫情間略壓抑的自住、置產買盤漸漸回籠，尤其鎖定本來指名度就高，且深具未來發展性的區域，目前看屋量已恢復疫情前水準，成交量也隨之逐步回升中。

劉永琦舉例，虎尾寮本就是東區高指名度的住宅區，吸引自住客鎖定；另如南台南副都心大區大致位於生產路兩側，鐵路地下化後，將新增站點，德高區段徵收區則緊鄰德高國小，都是周邊具有重大建設議題，或者近國道1號可銜接南科園區的新興重劃區。

其中，南台南地區與德高區段徵收區新推案多，周邊中古屋屋齡則多在20至30年間，等於已經有十多年沒有顯著發展，如今隨著重大建設發酵，不僅建商積極獵地推案，自住或置產買方也會格外鎖定。也因此，劉永琦觀察，目前三區段周邊新屋成交價都在2字頭以上。

而內政部最新一期《都市地價指數》也顯示，東區的交易熱區的確就包括虎尾寮重劃區、德高區段徵收區、南台南站副都心地區，主要與鄰近商圈、學區，且交通便利、整體規劃完善有關，也成帶動地價逐步走揚的原因。

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