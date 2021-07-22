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她曬皮蛋豆腐新吃法！眾因「2理由」判出局：直接拜拜了

▲有網友在PTT分享皮蛋豆腐「新吃法」，並大讚很有儀式感，不過，許多網友卻因「2理由」判出局。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲有網友在PTT分享皮蛋豆腐「新吃法」，並大讚很有儀式感，不過，許多網友卻因「2理由」判出局。（示意圖／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-07-22 09:30:03

「皮蛋豆腐」是吃清粥時的最佳配菜，不過，若是不沾醬直接吃，感覺好像少了什麼味道，且有些人甚至會排斥皮蛋的獨特氣味。而近日有網友就分享皮蛋豆腐「新吃法」，並大讚很有儀式感，沒想到眾人一看卻直接判出局，直呼「感覺不好吃」。

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原PO在PTT cookclub 板中以「儀式感的皮蛋豆腐」為題發文，她貼出一張照片表示，自己昨天中午實在不知道要吃什麼，想說把冰箱裡的皮蛋、豆腐拿來清一清，「結果一切之下發現還蠻有樣子的，以往嫌麻煩都直接一大塊拆開上面放皮蛋切兩半。」

而從照片可見，原PO將皮蛋蒸熟後切成12等分，並把豆腐切成丁狀，上面還撒上辣椒與蔥花，最後淋上些許醬油，擺盤十分精美，看起來賣相十足！

▲一名網友在PTT分享皮蛋豆腐「新吃法」，並大讚很有儀式感，不過，許多人一看「成品」卻直接判出局，直呼「感覺不好吃」。（圖／翻攝自PTT）
▲一名網友在PTT分享皮蛋豆腐「新吃法」，並大讚很有儀式感，不過，許多人一看「成品」卻直接判出局，直呼「感覺不好吃」。（圖／翻攝自PTT）
畫面曝光，立刻引發討論，許多網友都因「皮蛋被蒸熟、沒有溏心」而判它出局，「皮蛋的精華就是膏狀的地方啊！」 「擺盤很加分，但沒有溏心直接出局」、「第一次看到皮蛋弄熟的，熟了就拜拜了，這樣弄好看，但我會覺得不好吃」。

另還有人直指「覺得皮蛋得比例可以多一點」、「皮蛋有點瘦，再肥一點更美味，擺盤很可以！」「沒有柴魚！」「你刀功很強耶！」「好乾淨，好美哦！皮蛋蒸過好吃嗎？」「擺盤超美」、「皮蛋切太薄了XD」。（編輯：許苡晴）

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