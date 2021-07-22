裝監視器看愛貓！她見房東「偷闖臥室」 下秒舉動全嚇壞
擁有自己的居住空間是不少人對生活最基本的要求，不過獨居在外要特別注意自身安全，以免有心之人闖入、騷擾。國外就有網友為了觀察愛貓，便在租屋處裝設監視器，沒想到竟發現房東闖入她的房間，甚至還做出一件事，嚇得她立刻解約搬家，影片也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-22 11:58:46
綜合外媒報導，國外一名24歲的女網友泰伊莎（Tyisha Macleod）在《TikTok》分享，她前陣子要出門幾天，擔心寵物貓獨自在家，便在租屋處加裝監視器，想隨時關心寵物貓情況。怎料，泰伊莎的朋友某次進屋照顧貓咪時，竟看到撞見房東也在屋內，雖然房東稱自己也是受託來幫忙餵貓，但朋友還是感到很奇怪。
事後，朋友將這件事告訴泰伊莎，這讓她瞬間嚇傻，因為自己根本沒有允許房東踏入租屋處。她趕緊調閱監視器，結果看到房東趁她不在家時，偷偷闖入臥室，拿起一顆枕頭開始「忘情狂吸」，然後小心翼翼物歸原位，後來還想把棉被掀起，但似乎聽到門口聲響，才慌忙逃出房間。
泰伊莎看完當場傻眼，氣憤地拿監視器畫面跟房東對質，沒想到對方卻說「自己其實在找貓」，想敷衍帶過此事，這讓她忍不住罵「太噁心！」她最後決定立刻解約搬家，並且報警處理，也將對房東提起訴訟。
影片曝光後，吸引超過450萬人觀看，紛紛留言回應，「我的天啊！太恐怖了吧」、「妳很清楚他在做什麼，趕快搬家吧」、「直接搬家了，太噁心了」、「我的房東之前也這樣，所以我不得不搬家」、「換那些門的鎖，並趕快解約」、「是時候搬家了」、「誰說他有沒有在妳家裝監視器…」、「女孩，趕快搬家吧」。（編輯：許智超）