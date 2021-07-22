是妳嗎？專家曝「4星座女」是優質情人　榜首永保新鮮感

別輕易讓她走！知名塔羅牌老師艾菲爾昨（21）日分析指出，「4星座女」絕對是優質情人，在各方面能輕易收服伴侶，同時又能保有甜蜜的感情生活，趕快來看看自己是不是其中之一吧！





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第四名、魔羯女





溫柔體貼 善解人意





天生性格務實的魔羯女，腳踏實地又耐心十足，在職場上能夠被託付重任，回歸到生活里也能將家裡打理的有條不紊，面對情人時，溫柔體貼不說，善解人意的個性更讓人在相處時感到如沐春風。當另一半需要獨處時，只消一個眼神，她就能夠讀懂，不會打破砂鍋問到底，這樣的優質情人，打著燈籠都不容易找呢！





第三名、巨蟹女





母性光輝 落落大方





重視家庭的巨蟹女，一舉一動都散發著母性光輝，無論對待家人或是另一半，都是無微不至的用心照顧，對她來說，家人就是一切。不過，可別以為這樣的巨蟹女總是素面朝天，打扮起來的她稍微上點淡妝，就顯得落落大方，從骨子裡透露出大家閨秀的氣息，出們在外總是吸引不少異性的目光，可以說是進得了廚房、出得了廳堂的最佳代表！





▲艾菲爾老師分析指出，「4星座女」絕對是優質情人，在各方面能輕易收服伴侶，同時又能保有甜蜜的感情生活。（示意圖，與本文無關／取自pixabay）

第二名、雙魚女





不失自我 感情雙贏





都說雙魚女在愛情中總是犧牲自己的角色，不過，真的是這樣嗎？其實那是洞悉人性。在看似委屈求的狀態中，不失去自己本性與原則之下，創造感情中雙贏的狀態，相處之中少去吵架的煙硝味，加上雙魚女浪漫感性、又替人著想的個性，和另一半的世界裡盡是甜蜜，即便當感情出現狀況，她思考的絕對會出於你意料外的理性又實際。當你身邊出現還未被定下來的雙魚女，快展開攻勢將她追到手吧！





第一名、雙子女





鬼靈精怪 驚喜不斷





鬼靈精怪的雙子女，有著軟萌又不服輸的個性，撒起嬌來總是讓另一半招架不住，想把她捧在手心裡疼惜，即使是發起脾氣來，力道也拿捏的恰到好處，能夠表達不滿又不失可愛。同時，逢年過節的驚喜不會少，總是讓人出乎意料之外，在另一半的眼中，與這樣的女孩在一起永遠都有新鮮感，能喚起藏起來的赤子之心，暫時忘卻現實中的煩惱。若你有幸跟雙子女在一起，可千萬好好把握！（編輯：許苡晴）





▲知名命理老師艾菲爾。（圖／翻攝自艾菲爾臉書）

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