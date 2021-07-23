影／零失誤！4道爆紅簡易「懶人甜點」 美味CP值超高
手殘都會的「懶人甜點料理」？抖音上時常可見，許多號稱零失誤的料理教學影片。YouTuber「sandy mandy 」可愛的姊妹倆，決定為大家實測看看哪些懶人甜點教學，是CP值最高、最好吃的！快來一起參考看看吧！
影像中心/綜合報導
2021-07-23 10:00:00
把4塊Oreo餅乾壓碎後、加入4匙的牛奶充分拌勻，接著放進微波爐1分鐘就大功告成！
各色果凍軟糖加熱後，加入水或牛奶拿進冷藏凝固即可。
煉乳250g與100g的可可粉，攪拌均勻之後拿進去冷藏2個小時，再把冰好的大塊的巧克力，切塊搓成圓狀、再撒上可可粉就完成啦！
把40g棉花糖（建議選用低糖），丟入200g的牛奶，開小火一起加熱融化拌勻。接著可依照味道喜好，加入巧克力或抹茶粉等，充分融化拌勻後，再使用過篩網將顆粒去除，接著裝入容器後，冷藏4個小時以上就可以囉！
材料幾乎隨手可得、方便購買，且製作方法又超容易！根據sandy和mandy姊妹倆的喜好，認為以上的懶人甜點CP值都頗高，吃起來味道都不錯，尤其OREO蛋糕、棉花糖慕斯、松露巧克力都大受姊妹倆好評，她們也大推防疫宅在家無聊的朋友，可以嘗試一起動手做看看！（影音編輯：謝美伶）
▶ 感謝授權：sandy mandy
原始影片：https://youtu.be/YEJ7lhgJOS4