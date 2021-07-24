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影／柴柴玩捉迷藏大賽！反常機智讓主人笑喊：尋犬萊西？

▲ 萌柴波妞挑戰在家玩捉迷藏，機智反應竟嚇壞主人。（圖／烙野孩imyeahhi 授權）
▲ 萌柴波妞挑戰在家玩捉迷藏，機智反應竟嚇壞主人。（圖／烙野孩imyeahhi 授權）

影像中心/綜合報導

2021-07-24 10:00:00

捉迷藏是許多人的童年回憶之一，這次YouTube頻道「烙野孩imyeahhi 」要與家中萌柴「波妞」一起挑戰在家中玩捉迷藏大賽！飼主Allen和Amber在影片一開始就強調，波妞只要在家玩捉迷藏的時候，經常有許多有趣的反應，而且特點是「不會用鼻子（嗅覺）去找人」，與一般犬類動物不同，所以常常會發生找人找很久的狀況。

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因防疫期間，時常在家與波妞玩捉迷藏的Allen和Amber，這次要再來考驗看看波妞找人的實力，沒想到波妞卻不如往常，很快的時間內就找到了主人，這也讓主人笑喊「是不是知道有東西（攝影機）在拍，所以特別認真」，飼主也打趣大讚牠簡直是「尋犬萊西」。

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▲ 不同於往常，波妞找人表現超優秀，讓主人們超吃驚。（圖／烙野孩imyeahhi 授權）
影片曝光後，不少人被柴柴波妞的可愛反應所圈粉！紛紛留言大讚：「波妞好可愛呀」、「波妞真可愛，知道自己是明星喔」。也有不少網友笑讚Amber躲藏技巧太傑出：「變椅子我笑死XDD」、「笑死我了 躺在廚檯上面」。（影音編輯：謝美伶）

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▲ 飼主Amber躲在椅子下，躲藏技巧網友笑翻。（圖／烙野孩imyeahhi 授權）
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▲ 波妞的明星風範，網友紛紛被圈粉。（圖／烙野孩imyeahhi 授權）
 

▶ 感謝授權： 烙野孩imyeahhi
完整影片：https://youtu.be/T5G84Oekah8

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