COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

刷新67年紀錄！銷售員見「阿公級冰箱」跪了　運作年份曝

▲英國一名冰箱銷售員，日前到客人家裡更換冰箱時，意外發現一台運作很久的冰箱，甚至超越英國皇室的紀錄。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲英國一名冰箱銷售員，日前到客人家裡更換冰箱時，意外發現一台運作很久的冰箱，甚至超越英國皇室的紀錄。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-22 15:11:10

英國皇室有一台運作67年的「古董冰箱」，當時也引起熱議。不過，就有一位冰箱銷售員接到顧客訂單後，到一位退休鐵路工人的家中安裝新冰箱，想不到卻在客人家中，找到一台運作超過70年的「阿公級冰箱」，讓他看了相當興奮。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據英媒《鏡報》報導，先前有媒體表示，英國皇室擁有一台1954年所購入的冰箱，是由伊莉莎白王太后購入的，現在位於威爾士親王的梅伊城堡（Castle of Mey），直到伊莉莎白王太后2002年與世長辭後，該冰箱由查爾斯王子繼承，持續運作至今已經67年了。

沒想到的是，英國一位冰箱銷售員克里（Jonathan Kerry）卻指出有人打破這項紀錄，因為他日前到一位退休鐵路工人羅伯特（Robert）家中，幫對方更換新冰箱時，意外發現車庫內有一台1930年代的「冰箱」，沒想到是由瑞典伊萊克斯（Electrolux）電器製造商所生產的「阿公級冰箱」，讓克里相當震驚。

▲銷售員在客人家中，意外一台72年的猩猩（圖／翻攝自《@Daily
▲銷售員在客人家中，意外看到一台擁有72年歷史的冰箱。（圖／翻攝自《@Daily Mail U.K.》Twitter）
報導提到，「阿公級冰箱」是由羅伯特岳父母，在1949年耗資49英鎊（約新台幣1882元）買下來的，因為當時買冰箱是很少見的狀況，因此他的岳父母還被稱為「擁有冰箱的人（the people with the fridge）」。

報導也透露，他們去世後便由羅伯特接手繼承，至今也運轉了72年，並一路跟著他搬至蘇塞克斯郡、格羅斯特郡等地工作，平常只有在夏季時拿來存放水果及醃製食品，對他們家來說是個非常重要的傳家之寶。（編輯：許智超）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
72.66%27.34%
2021-07-21-2021-07-24

您認為日本有可能在疫情下舉辦一場安全可靠的奧運嗎?

可以
不可以
16.95%83.05%
2021-07-20-2021-07-22

質疑高端疫苗審查，部長陳時中遭按鈴告發，對此，你認同這樣的行為嗎？

認同
不認同
80.74%19.26%
2021-07-20-2021-07-22
進擊的中華隊來了！中華隊第一金會是誰？

進擊的中華隊來了！中華隊第一金會是誰？

繼續作答
球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀