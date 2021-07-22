刷新67年紀錄！銷售員見「阿公級冰箱」跪了 運作年份曝
英國皇室有一台運作67年的「古董冰箱」，當時也引起熱議。不過，就有一位冰箱銷售員接到顧客訂單後，到一位退休鐵路工人的家中安裝新冰箱，想不到卻在客人家中，找到一台運作超過70年的「阿公級冰箱」，讓他看了相當興奮。
編輯中心/綜合報導
2021-07-22 15:11:10
根據英媒《鏡報》報導，先前有媒體表示，英國皇室擁有一台1954年所購入的冰箱，是由伊莉莎白王太后購入的，現在位於威爾士親王的梅伊城堡（Castle of Mey），直到伊莉莎白王太后2002年與世長辭後，該冰箱由查爾斯王子繼承，持續運作至今已經67年了。
沒想到的是，英國一位冰箱銷售員克里（Jonathan Kerry）卻指出有人打破這項紀錄，因為他日前到一位退休鐵路工人羅伯特（Robert）家中，幫對方更換新冰箱時，意外發現車庫內有一台1930年代的「冰箱」，沒想到是由瑞典伊萊克斯（Electrolux）電器製造商所生產的「阿公級冰箱」，讓克里相當震驚。
報導提到，「阿公級冰箱」是由羅伯特岳父母，在1949年耗資49英鎊（約新台幣1882元）買下來的，因為當時買冰箱是很少見的狀況，因此他的岳父母還被稱為「擁有冰箱的人（the people with the fridge）」。
報導也透露，他們去世後便由羅伯特接手繼承，至今也運轉了72年，並一路跟著他搬至蘇塞克斯郡、格羅斯特郡等地工作，平常只有在夏季時拿來存放水果及醃製食品，對他們家來說是個非常重要的傳家之寶。（編輯：許智超）