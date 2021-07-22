挺餐飲！蘇巧慧揪綠委　用鶯歌陶瓷餐盤展各地美食

疫情延燒，各行各業都受到衝擊，餐飲、觀光旅遊業更是影響甚鉅。民進黨立委蘇巧慧近來號召同黨立委同事，利用其選區新北市鶯歌區製造的優質瓷器，盛裝擺盤全台各地美食，進而力挺在地產業與餐廳。蘇巧慧21日表示，她自己也很常外帶餐點回家，藉由用心擺盤創造儀式感，在恢復正常生活之前，會繼續以行動留住自己喜歡的餐廳。

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▲民進黨立委蘇巧慧號召同黨立委，以行動力挺在地產業及餐飲業。（圖／翻攝蘇巧慧臉書）

× ▲民進黨立委蘇巧慧號召同黨立委，以行動力挺在地產業及餐飲業。（圖／翻攝蘇巧慧臉書）

蘇巧慧說，此次發起「防疫挺在地、鶯歌好瓷器」活動，特別感謝自己的立委同事李昆澤、邱議瑩、何欣純、張廖萬堅、吳思瑤、林宜瑾、莊競程、周春米、林楚茵與賴品妤等人，這其中一大用意，就是要留住自己喜歡的餐廳。

▲來自台中市大里太平區的民進黨立委何欣純，推薦大麵羹、控肉飯等美食。（圖／翻攝自何欣純臉書）

× ▲來自台中市大里太平區的民進黨立委何欣純，推薦大麵羹、控肉飯等美食。（圖／翻攝自何欣純臉書）

蘇巧慧說，看同事利用她選區的土產「鶯歌好食器 」分享各自的在地美食，從南到北，每一道都看起來美味升級、檔次加倍，光看照片就讓她口水快流下來。她說，自己也經常外帶餐點回家擺盤，除了可以創造儀式感，也以行動支持在地，努力挺過這波疫情。

▲來自高雄市三民區的民進黨立委李昆澤，推薦當地的廖家黑輪等美食。（圖／翻攝自李昆澤臉書）

× ▲來自高雄市三民區的民進黨立委李昆澤，推薦當地的廖家黑輪等美食。（圖／翻攝自李昆澤臉書）

蘇巧慧說，相信在不久將來就能恢復正常生活、到餐廳吃飯，待疫情結束後，她也想邀請大家親自走一趟鶯歌，把這些美麗陶瓷碗盤選購回家。

▲來自台北市士林北投的民進黨立委吳思瑤，推薦選區內的蔬食漢堡。（圖／翻攝自吳思瑤臉書）

× ▲來自台北市士林北投的民進黨立委吳思瑤，推薦選區內的蔬食漢堡。（圖／翻攝自吳思瑤臉書）

據了解，此次串聯是蘇巧慧團隊日前規畫的防疫送餐列車之延續，共同點就是盼能支持受到疫情影響的餐飲店家，此次更把鶯歌瓷器一起「送作堆」，擴大挺在地的力量。

蘇巧慧在臉書PO出自己與立委同事們熱情響應的照片，不少鶯歌的優良瓷器商家在下方留言表達感謝，「安達窯」就說，「謝謝委員防疫挺在地產業，讓鶯歌好食器結合各地美食，MIT讚」；「Mao's樂陶陶」也說，「謝謝巧慧委員的分享，讓好多朋友看到我們～我們在鶯歌一定會繼續加油的」；「傑作陶藝-台灣工藝之店」則說，「謝謝委員讓鶯歌陶瓷被看見！希望疫情早日過去，大家再來鶯歌走走，喝茶賞陶瓷」。