大螢幕全程轉播！他看棒球賽突「跪下求婚」 結局超安靜
求婚對男友來說總是費盡苦心，但若是想當眾求婚，最好還是先試探對方的意願。近日，美國一名男子與女友去看棒球賽，期間他向對方單膝下跪，並拿出戒指驚喜求婚，沒想到女友卻不停搖頭，接著直接逃離現場，留下一臉尷尬的男子，更慘的是，這段求婚還被大螢幕全程轉播。
記者許智超/綜合報導
2021-07-22 17:50:51
綜合外媒報導，國外有位用戶「What 's the Word Massachusetts」在《Instagram》分享一段影片，麻薩諸塞州一名男子在美國職棒小聯盟伍斯特紅襪隊的某場比賽中，突然站上觀眾加油看台，接著向女友單膝下跪、掏出戒指盒，想來一場浪漫求婚，這段過程也同步轉播在球場大螢幕上。
只見全場的球迷都在等女方點頭，甚至還有人拿起手機錄影，沒想到女友被求婚後，竟不斷往後退，甚至還用手摀臉狂搖頭，接著更直接跑下看台，頭也不回地離開，只留下一臉錯愕的男子。而從現場球迷拍下的另一段影片，還可以聽到女友反覆地說著「我得走了（I have to go）」，整個棒球場都看到這尷尬的一幕。
影片曝光後，也吸引12多萬人觀看，紛紛留言回應，「千萬不要在公共場合求婚」、「如果因為求婚而被帶到球場，我也會拒絕」、「我看到了整個求婚，太糟糕了」、「光用看的就感覺好尷尬」、「為陣亡的將士致敬」、「選錯求婚地點了…」、「微笑球（吉祥物）見證了一場大屠殺」、「我的天啊！也太尷尬了」。
另外，也有不少人認為是噱頭，但有消息人士否認此說法，並透露男子其實早就計畫好這場求婚，甚至連他們的家人都坐在觀眾席裡。此外，伍斯特紅襪隊公關萬利斯（Bill Wanless）也出面回應，「這並非我們安排的，而且當時情侶的表現都很真實，應該不是演出來的，不過我們目前並未收到其他消息」。（編輯：許智超）