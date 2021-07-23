房市／第一次換屋就上手　專家教你方法

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第一需先評估手上的自備款，先了解欲換屋的區域銀行貸款成數，再回推自備款需要準備多少，建議需準備房屋總價3成，預留仲介費、契稅等費用，這是一般換屋民眾較易忽略的隱形支出，自備款充裕，手頭資金才不會太緊。
第二則是需思考自身的換屋計劃時程表，張祐豪表示，從有換屋念頭開始到買到新房子後，需要的代書流程，交屋、裝潢的時間都要估算進去，才能算出需要多久才能入住，期間可以承擔的相關成本有多少，一般而言他會建議換屋族從看屋、買屋、交屋、裝潢、入住至少需預留半年以上時間。
第三則是考量負擔房貸的能力，像是「先買再賣」的消費者，因為需要負擔新屋與舊屋的貸款，並且新屋的頭期款和裝潢工程款，都需要現金付款，而售出舊屋的時間又涉及房屋條件、開價是否符合市場主流等，因此售出時間較難掌握，需要的預備資金也需準備多一點。
而「先賣再買」則是時間壓力較不大，但須考量家人居住與搬遷問題，張祐豪建議，會建議先賣再買，有些人會選擇先賣屋再回租，回租取決於買方意願，且通常回租期間最多3-5個月，還是有一定要找到新屋的時間壓力限制，建議賣屋後先到要買的區域中租屋，這樣的資金壓力較不大，也可就賣得的金錢評估手上的自備款，做全盤的考量，也不會因為時間壓力而有急買或急賣的狀況。