海運男年終10個月！曝「超爽生活」狂勸：單身真的比較好

不少單身男女都會想找個適合自己的人共度一生，不過，就有一名男網友發文，表示自己目前33歲，月薪六萬元，去年年終領了10個月，而他也曝光自己的「超爽生活」，直言「單身真的過的比較舒服」，貼文一出，掀起熱議。





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該名男網友在社群平台《Dcard》以「其實月薪六萬 日子就很舒服了」為題發文，表示自己今年33歲，在海運業上班，一個月月薪六萬元，還不含加班費，「年終不一定大概1-4個月，去年是有發到十個月」。





原PO接著說道，自己曾交往過4任女友，其中最有結婚希望的，最後因為女方想將房產置產在台北而結束，「後來我置產在桃園，買了500萬含車位（25坪），我頭款出兩百萬，貸300萬30年」，再加上爸媽幫忙出裝潢費用一百萬，「現在一個月只要付一萬不到的貸款，加管理費才一萬」。





在疫情前，原PO每天下班就去健身房運動，回家看漫畫、看Netflix，還養了一隻柴犬，六日就去爬山，或是和朋友打桌遊，「有一台老爸退役送我的舊車Yaris和一台通勤的勁戰，日子過的非常舒服，開車去台北大概40分鐘就到，最近WFH跟柴柴相依為命，也買了一台switch玩」。





▲一名男網友表示自己目前33歲，月薪六萬元，去年年終領了10個月，而他也曝光自己的「超爽生活」，直言「單身真的過的比較舒服」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）

貼文一出，有些網友認同，「去年回復單身後覺得錢變超、超夠用。換了更好的車，買了許多自己想買的東西，還是可以存不少錢，想幹嘛就幹嘛，不用報備不用排程，更不用再想驚喜跟禮物，也許兩個人的生活很棒，但一個人六萬真的可以過很爽」、「感覺真的不錯也，過的也舒適」。





不過，也有網友表示，「讀過也喜歡的一段話分享給你： 一個人生活，可以很快樂， 兩個人在一起，才是幸福。可能你還沒遇到命中的那位Ms.right，若能遇到，那麼能相守相伴，是昇華到最大的幸福了，個人想法」、「六萬如果要交房租孝親費學貸根本沒剩了」、「那是因為你除了工作不差之外還有好爸媽…」、「只能說你不錯，然後你父母也很給力呀」。（編輯：郭佩蓉）



