COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

麵粉整包放到過期！達人揭曉「隱藏神用途」：千萬別亂丟

▲有網友在家中發現一大包過期卻幾乎沒用多少的麵粉，但又覺得直接丟棄非常可惜，便上網尋求解方。（示意圖／翻攝Pexels）
▲有網友在家中發現一大包過期卻幾乎沒用多少的麵粉，但又覺得直接丟棄非常可惜，便上網尋求解方。（示意圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-07-22 20:09:52

不少人因為疫情長期待在家中無法出門，因此開始下廚自煮或打掃整理家中，而日前就有網友在家中發現一大包過期且幾乎沒用到的麵粉，但又覺得直接丟棄非常可惜，便上網尋求解方。意外釣出不少家事達人透露「隱藏用途」，更可直接變成清潔神器，建議別直接丟棄。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這名網友今（22）日整理家中時發現，廚房竟然堆了一袋中筋麵粉，更無奈表示因為自己廚藝不好，並沒有好好利用這袋食材，幾乎整包都還沒用完就已經放到過期了，這就讓她擔心是否還能食用，若無法食用直接扔掉又覺浪費，因此拍下麵粉照片分享到臉書社團「廚藝公社」並詢問還可食用嗎？還是還能有什麼用途？」。

▲不少達人指出，過期麵粉能拿來作為清洗污漬、食物的利器。（圖／翻攝《廚藝公社》）
▲不少達人指出，過期麵粉能拿來作為清洗污漬、食物的利器。（圖／翻攝《廚藝公社》）
這篇文章甫發出便釣出不少過來人分享類似經驗，也有家事達人建議他可以用來清洗蔬果或廚房用品，「炸完東西的油鍋，把麵粉倒進去吸油結塊後，再丟垃圾桶」、「麵粉水洗花椰菜很好清洗蟲出來」、「加醋加水切切ㄟ，當清潔劑洗水龍頭，瓦斯爐邊超乾淨好用」、「過期的我拿來洗水果，尤其是葡萄，能把農藥洗得超乾淨，洗完葡萄都沒白白的」、「拿來洗水果比如葡萄可去除表面變光亮」，甚至也有媽媽加入食用色素做成黏土讓家中孩童玩耍

▲不少達人指出，過期麵粉能拿來作為清洗污漬、食物的利器。（圖／翻攝《廚藝公社》）
▲加入食用色素調色後也能讓孩子動手當黏土玩。（圖／翻攝《廚藝公社》）
此外有內行網友提醒，若仍要當垃圾丟棄的話，不能直接將粉狀食品隨手當垃圾丟棄，因為會在垃圾車壓縮時有粉塵爆炸的疑慮，「應先將粉狀食品加水混成泥漿狀，當成廚餘來回收」、「如果真的要丟掉，我會加水讓他變成糊狀，再丟垃圾車，不然垃圾車碾壓的時候，粉末會爆出來」。（編輯：楊智傑）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
73.13%26.87%
2021-07-21-2021-07-24

您認為日本有可能在疫情下舉辦一場安全可靠的奧運嗎?

可以
不可以
16.85%83.15%
2021-07-20-2021-07-22

質疑高端疫苗審查，部長陳時中遭按鈴告發，對此，你認同這樣的行為嗎？

認同
不認同
81%19%
2021-07-20-2021-07-22
進擊的中華隊來了！中華隊第一金會是誰？

進擊的中華隊來了！中華隊第一金會是誰？

繼續作答
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀