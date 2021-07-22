滑IG發現「詭異功能」！女一按驚：太神奇　網一看卻罵爆

隨著網路、智慧型手機的普及，現如今許多人都是透過各種「通訊軟體」或「社交軟體」與家人朋友保持聯繫；對此，就有一名女網友日前滑IG（Instagram）時，發現一個詭異功能，當她一按下也驚呼「太神奇」，豈料貼文一出，網友全罵爆。





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該名女網友今（22）日在社群平台《Dcard》上以「IG 不能藏心事了！」為題發文，表示她滑限時動態，滑到一半突然看到一個「奇怪的翻譯年糕」，「我點下去後，顯示原文、翻譯，但原文跟翻譯都是中文啊，而且還是翻譯一個我沒看到的字，後來認真看，發現有小小的字在旁邊」。





原PO看完瞬間懂了，便發了限時要來測試。她先發了一個限時動態，並打了一個很小的字，接著按下位於頁面左上角的「翻譯年糕」神奇按鍵，「DoReMiSol ! 神奇的事發生了，我的小小字被翻譯了欸，突然覺得這個功能好好用哈哈哈，順便提醒一下如果想要藏心事的弄小小字會被看到呦」。





▲原PO發限時動態測試。（圖／翻攝自《Dcard》）

不過，卻有網友狂罵，「每次看到這種小小字都覺得很白X」、「發這種就不如不要發，就是要發出來等人家問：怎麼了？」、「用這麼小發了到底要幹嘛，想討拍？」、「發這種文的我都直接退追，謝謝」、「發摯友或小帳就算了，有的人直接發大帳還公開而且字又超小的那種，完全就是想要討拍刷個存在感」、「好好笑我也是看到這種就退追或噤聲」。





原來，網友們誤會原PO了，以為她在限時動態發「小小字」，對此，原PO也無奈回應，「欸……我只是想跟大家說IG新功能，不代表我會發小字啊」。（編輯：郭佩蓉）



