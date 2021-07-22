投履歷被店家公布姓名！眾見「1亮點」全戰翻：太詭異了

不少公司都會在徵才網站上貼出相關職缺，更會附上工作內容及待遇，以此找尋適合的人才。不過近日就有網友在網路上看見有民眾投了履歷後卻被店家截圖放上社群媒體，許多網友一看也立刻察覺店家並未替求職者打上馬賽克紛紛直呼離譜，更有網友發現亮點好奇提問「真的有人會對同一家公司投這麼多不同職位的履歷嗎」，掀起廣大討論。

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「投履歷被店家公布出來」的文章指出，自己近日發現在Instagram上有店家將一名連續投了三個不同職缺的求職者的履歷、姓名截圖下來，並透過限時動態詢問「是不是該找他來聊聊」，這個行為就讓原PO無奈表示「雖然我不是這個人，但看到有人投履歷，結果卻被店家這樣公布出來」。

▲求職者的完整姓名被公布在店家的社群帳號。（圖／翻攝自《Dcard》）

此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，有網友不可置信表示「我覺得就算是認識也不妥」、「我如果投履歷被這樣放出來一定超不開心」、「不論是不是認識這種作法都很不可取」、「會不會是原本要發私人帳號但是不小心發成公司帳號」、「很糟糕，不尊重求職者，求職者如果看到了應該也覺得不舒服」、「這樣做很詭異」、「我也是HR，這樣真的很沒有水準，而且嚴重違反個資方，大公司是會被懲處的」。

不過也有人留言提問「真的有人會對同一家公司投這麼多不同職位的履歷？如果是分店，工作地點不同就算了，在同一家店，是不是有點不恰當？」，而過來人則紛紛解釋這可能會讓人覺得自己都不知道要做什麼，但若對三個職務都熟悉面試時就應該完整表達。

此外，店家得知行為遭網友討論後也透過Instagram對這件事道歉並親自向該名求職者致歉，並利用限時動態表示「真的是老闆沒注意到所有事項及細節造成大家的不便及討論」，並承諾未萊不會再利用社群媒體散布相關訊息。（編輯：楊智傑）