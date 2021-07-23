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NOW早報／地表最「壯」新娘？新郎娶嬌妻　轉身全愣原地

▲ 新郎準備迎娶美嬌娘，轉身瞬間大傻眼！（圖／Caters News/@_jordon_82 授權）
▲ 新郎準備迎娶美嬌娘，轉身瞬間大傻眼！（圖／Caters News/@_jordon_82 授權）

編輯中心/綜合報導

2021-07-23 06:00:00

影／地表最「壯」新娘？新郎迎娶美嬌娘　轉身瞬間大傻眼

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地表最「壯」新娘是你？38歲的專業無人機飛行員Jordon Hopp，錄下姊姊這場「婚禮大鬧劇」的瞬間。新郎Jacob的哥哥Jarad Boyce穿上一襲漂亮緊身婚紗，「結實曲線」一覽無遺，滿心期待看見美嬌娘的Jacob，轉身後看見的卻是令他「笑到崩潰」的畫面，讓他傻眼喊：「你在跟我開玩笑嗎？我不敢相信你竟敢穿上它！」

令新郎Jacob傻眼至極的「婚禮惡整」計劃，其實背後策畫者就是Jordon的姊姊，美麗的新嫁娘Brianna。在幾個月前Brianna就聯繫哥哥Jarad，詢問他願不願意加入這場計畫之中。兩人爆笑的「兄弟情」互動在網路上爆紅，朋友也打趣說道「（哥哥穿跟鞋）腳拐到那瞬間是最精采的地方」。

而錄下這場「婚禮惡整」過程的Jordon，也在抖音上分享了姊姊真正出場的影片，現場一片和樂又甜蜜。網友也紛紛說道：「難以忘懷的紀念」、「兄弟倆也太Q了吧」。

今日天氣／「烟花」外圍環流影響　各地慎防降雨

今（23）日仍受到颱風外圍環流影響，雨勢會比昨天下得更快更急，中部以北、東北部地區及南部山區容易出現局部大雨或豪雨，特別是在北部山區有局部豪雨以上等級降雨發生的機率，其他地區一樣也是有斷斷續續短暫陣雨或雷雨的天氣型態，請大家外出一定要攜帶雨具備用；氣溫上，今各地高溫大約介於30至34度之間，整體感受是比較悶熱的天氣。

中度颱風「烟花」，昨晚上8時颱風中心位於台北的東南東方約465公里之海面上，向西北進行，今、明兩日影響台灣，其中以北台灣最為明顯，尤其北部山區可能有局部豪雨以上等級的降雨出現，之後朝福建、浙江一帶登陸，由於其位在季風低壓環流內，受太平洋高壓強弱、低壓環流或是低壓環流內未來發展的熱帶系統影響，路徑仍有不確定性。

連33槓！威力彩未開出　下期頭獎上看8.4億

台灣彩券昨（22）日晚間開出第110058期威力彩獎號，第一區中獎號碼為04、05、10、19、29、31，第二區中獎號碼為01。

▲台灣彩券22日晚間開出第110058期威力彩，本期頭獎未開出。（圖／NOWnews資料照）
▲台灣彩券22日晚間開出第110058期威力彩，本期頭獎未開出。（圖／NOWnews資料照）
疫苗打好打滿！接種2劑輝瑞或AZ有效防Delta病毒

因Delta變種病毒近期在多個國家肆虐，導致全球新冠肺炎（COVID-19）疫情再度出現變數。英國公衛研究人員22日在《新英格蘭醫學雜誌》刊登一項研究顯示，在完整接種2劑輝瑞（Pfizer）或是阿斯特捷利康疫苗（AstraZeneca，AZ），都能對Delta變種病毒產生有效保護力，且有效率幾乎與Alpha變種病毒一樣，但是僅接種1劑時，兩款疫苗效力都不到40%。

▲英國研究顯示，接種2劑輝瑞疫苗或AZ疫苗能夠對Delta變種病毒產生有效保護力。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國研究顯示，接種2劑輝瑞疫苗或AZ疫苗能夠對Delta變種病毒產生有效保護力。（圖／美聯社／達志影像）
奧運／東京奧運專頁霸氣登場！中華隊完整資訊一手掌握

眾所期待的東京奧運將於今（23日）正式開幕，代表台灣出征的中華健兒已經前往日本參與這場世界最大運動盛會，而NOWnews精心準備的「奧運專頁」也霸氣登場！為您整理出中華隊及各大賽事的完整資訊。

▲東京奧運專業正式上線！為您整理出中華隊及各大賽事的完整資訊。（圖／NOWnews）
▲東京奧運專業正式上線！為您整理出中華隊及各大賽事的完整資訊。（圖／NOWnews）
黑嘉嘉幫「仙女級親姊姊」慶生　網友歎：基因強大

27歲「圍棋女神」黑嘉嘉是台、澳混血，擁有不食人間煙火的空靈美貌，日本媒體曾盛讚她是「千年一遇的美女棋士」。黑嘉嘉21日PO出與親姊姊黑萱萱的慶生照，高顏值姊妹花難得同框，網友驚嘆：「基因強大！」（編輯：賴詠璿）

▲▼黑嘉嘉與黑萱萱（左）再同框。（圖／黑嘉嘉臉書）
▲黑嘉嘉與黑萱萱（左）再同框。（圖／黑嘉嘉臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
74.55%25.45%
2021-07-21-2021-07-24

您認為日本有可能在疫情下舉辦一場安全可靠的奧運嗎?

可以
不可以
15.82%84.18%
2021-07-20-2021-07-22

質疑高端疫苗審查，部長陳時中遭按鈴告發，對此，你認同這樣的行為嗎？

認同
不認同
80.8%19.2%
2021-07-20-2021-07-22
進擊的中華隊來了！中華隊第一金會是誰？

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東奧開賽在即，您對哪一項運動賽事的比賽最期待呢

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