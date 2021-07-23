女買Apple翻出「實用小物」！果粉激動全嗨：這彩蛋好讚
知名科技公司蘋果（Apple）商品相當多樣，旗下產品如iPhone、iPad等都深受果粉喜愛，近幾年也推出許多新品，引起消費者熱烈討論。對此，就有一名女網友指出，某天閒閒在家翻出所有Apple產品的盒子，發現裡面幾乎都附有「實用小物」，而掀起不少果粉熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-23 10:51:19
原PO於Dcard上發文，表示某天在家閒著沒事做，心血來潮將每個蘋果產品的盒子打開，發現裡頭幾乎都會附上蘋果Logo的貼紙，這也讓她好奇詢問「在MacBook的盒子裡發現灰蘋果～不知道有沒有別的顏色的蘋果呀」。
貼文曝光後，瞬間引來果粉們嗨翻討論，「在放說明書的那個夾層裡面喔～～我發現iPad、iPhone貼紙的尺寸不一樣，這個彩蛋真的好讚啊哈哈哈」、「原來有這個！不說我真的不知道」、「真羨慕！我的盒子好多都不見了QQ」、「貼紙當然要貼筆電上呀」、「都捨不得貼」。
事實上，3C達人「蘋果爹」曾於YouTube頻道上拍攝影片解釋，不少人好奇為何買蘋果產品都會贈送貼紙？蘋果爹指出，其實這與美國深植生活的「貼紙文化」有關，在美國的賣場、玩具店或遊樂園等地，都會準備貼紙給小朋友，送貼紙的行為不僅讓消費者感到窩心，若能將貼紙使用在衣服或包包上，還能達到商業宣傳的效果。（編輯：陳雅雲）