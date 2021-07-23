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新鮮人月入32K喊慘？開銷曝光　網勸1項可刪：真的沒必要

▲新鮮人月入32K喊慘？開銷曝光，網勸1項可刪。（示意圖／翻攝自《pixabay》）
▲新鮮人月入32K喊慘？開銷曝光，網勸1項可刪。（示意圖／翻攝自《pixabay》）

編輯中心/綜合報導

2021-07-23 12:10:35

擁有一份穩定高薪的工作相信是不少人的目標，但是除了薪水，工作日常的開銷也是非常重要的一環，而近日就有網友在網路上表示「新鮮人月入32K其實很辛苦」，甚至更列出開銷支出的帳單，沒想到全場網友看完之後，直勸其中一個項目可以刪除，直言「真的沒必要支出」，引起熱議。

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▲網友們紛紛留言表示，如果是月領32K的新鮮人，若是在外租屋，「孝親費」可以先刪除。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲網友們紛紛留言表示，如果是月領32K的新鮮人，若是在外租屋，「孝親費」可以先刪除。（示意圖／翻攝自pixabay）
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「突然覺得都市對年輕人很不友善」的文章表示，「我算了一下，一個社會新鮮人，假如月入32000，扣除房租8000、伙食6000、孝親費6000、機車油錢600（或當作交通費），只剩下11400元」，原PO更接著說「再扣除水電費1500、每月存款5000，只剩約5000當作娛樂、治裝、美妝、雜支」，這也讓原PO不禁直言「在都市生活確實滿辛苦的，記得之前讀文章，認為一份合理的租金應該佔收入的五分之一以內，才能過比較有品質的生活，計算了一下覺得生活不容易」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示，如果是月領32K的新鮮人，若是在外租屋，「孝親費」可以先刪除，「沒住家裡就不會給孝親費」、「剛出社會還要給孝親費也太硬了吧」、「沒住家裡不用給孝親費+1」、「不需要給孝親費，父母年紀越大有越多福利可以申請，很多人資產也很厚實，有餘錢還不如投資在自己甚至是你的下一輩才對，各國富豪幾乎都是有祖輩餘蔭才能富裕起來的，反過來就錯了，錯很大」、「住外面年輕人薪資不高真的別執著給孝親，如果家裡還過得去不會餓死，這些錢寧可投資自己或存起來，不然父母把每月孝親當固定收入揮霍掉，出事時反倒兩頭都沒錢」、「不需要貢獻超過薪資1/10孝親，那只是會毀了自己的未來」。（編輯：王柏文）

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行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
28.57%71.43%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
33.33%66.67%
2021-07-23-2021-07-26

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
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75.57%24.43%
2021-07-21-2021-07-24
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