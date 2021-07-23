新鮮人月入32K喊慘？開銷曝光　網勸1項可刪：真的沒必要

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這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「突然覺得都市對年輕人很不友善」的文章表示，「我算了一下，一個社會新鮮人，假如月入32000，扣除房租8000、伙食6000、孝親費6000、機車油錢600（或當作交通費），只剩下11400元」，原PO更接著說「再扣除水電費1500、每月存款5000，只剩約5000當作娛樂、治裝、美妝、雜支」，這也讓原PO不禁直言「在都市生活確實滿辛苦的，記得之前讀文章，認為一份合理的租金應該佔收入的五分之一以內，才能過比較有品質的生活，計算了一下覺得生活不容易」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示，如果是月領32K的新鮮人，若是在外租屋，「孝親費」可以先刪除，「沒住家裡就不會給孝親費」、「剛出社會還要給孝親費也太硬了吧」、「沒住家裡不用給孝親費+1」、「不需要給孝親費，父母年紀越大有越多福利可以申請，很多人資產也很厚實，有餘錢還不如投資在自己甚至是你的下一輩才對，各國富豪幾乎都是有祖輩餘蔭才能富裕起來的，反過來就錯了，錯很大」、「住外面年輕人薪資不高真的別執著給孝親，如果家裡還過得去不會餓死，這些錢寧可投資自己或存起來，不然父母把每月孝親當固定收入揮霍掉，出事時反倒兩頭都沒錢」、「不需要貢獻超過薪資1/10孝親，那只是會毀了自己的未來」。（編輯：王柏文）