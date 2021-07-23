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幫妻買臭豆腐被警告「要忍耐」！男到店傻住：老闆真的猛

▲有人夫指出，老婆指定想吃某間攤販的臭豆腐，卻再三警告「要忍耐」！等到他一到店面後，才理解老婆的用意。（示意圖／取自pixabay）
▲有人夫指出，老婆指定想吃某間攤販的臭豆腐，卻再三警告「要忍耐」！等到他一到店面後，才理解老婆的用意。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-23 12:26:38｜2021-07-23 12:29:36

台灣擁有「美食王國」的稱號，大街上總能看到許多店家或小吃攤販，不過一間店是否深受民眾喜愛，除了美食料理外，店家態度也是一大重點，然而這間臭豆腐攤販卻不太一樣！有網友指出，自家老婆指定想吃某間臭豆腐，卻警告「要忍耐」！等到他一到店面後，才理解老婆的用意，傻眼直喊「老闆真的很屌很屌」。

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原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上發文，表示老婆指定想吃一間臭豆腐，但再三強調「前提是我要忍耐」，他原本不解老婆的用意，一直到了現場才理解原因，「為什麼我要忍耐？因為老闆臉很臭」。

他指出，一到達店家時，就發現店面掛了非常多警告標語，包括「敬請排隊一個一個來『忙碌中拜託別叫我』」、「嫌棄我者請別來，避免誤會不高興」，各個告示都能看出老闆相當有個性。不僅如此，店家似乎為了在疫情期間避免交談，還貼出標語「疫情期間比手勢即可」，上頭分別有50、70、100元臭豆腐的手勢示意圖，讓原PO一看笑喊「發現老闆真的很屌很屌，老闆的臉比臭豆腐還臭已不是傳說」。

▲攤販的告示牌相當有個性。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）
▲攤販的告示牌相當有個性。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）
貼文曝光後，瞬間引來不少網友朝聖，「這間好吃！但老闆臉真的很臭」、「誰准你又把口袋名單爆出來的！到時候又要排更久了」、「決定等等來朝聖一下臭臉老闆」、「好奇臉有多臭」；甚至有人好奇，「我想知道，我一個人去100要怎麼比出來」、「100是誰有三隻手能比」、「老闆真的很猛，擺明不賣100」。

但也人緩頰，直言「第一次買真的覺得老闆很兇，其實老闆有空還是會跟你聊天啦！只是老闆都講台語，聽不懂的時候我只能笑笑的」、「當你自己做生意發現鬼島奧客有多奧時，你就不會覺得老闆臉臭了！」、「有的奧客很沒水準，人家就在忙，你一直說話一直問問題到底有什麼毛病，閉嘴可以嗎」、「想吃就遵照規矩買，不想遵照就不要吃，奧客無極限就是這樣來的」。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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