幫妻買臭豆腐被警告「要忍耐」！男到店傻住：老闆真的猛

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他指出，一到達店家時，就發現店面掛了非常多警告標語，包括「敬請排隊一個一個來『忙碌中拜託別叫我』」、「嫌棄我者請別來，避免誤會不高興」，各個告示都能看出老闆相當有個性。不僅如此，店家似乎為了在疫情期間避免交談，還貼出標語「疫情期間比手勢即可」，上頭分別有50、70、100元臭豆腐的手勢示意圖，讓原PO一看笑喊「發現老闆真的很屌很屌，老闆的臉比臭豆腐還臭已不是傳說」。
貼文曝光後，瞬間引來不少網友朝聖，「這間好吃！但老闆臉真的很臭」、「誰准你又把口袋名單爆出來的！到時候又要排更久了」、「決定等等來朝聖一下臭臉老闆」、「好奇臉有多臭」；甚至有人好奇，「我想知道，我一個人去100要怎麼比出來」、「100是誰有三隻手能比」、「老闆真的很猛，擺明不賣100」。
但也人緩頰，直言「第一次買真的覺得老闆很兇，其實老闆有空還是會跟你聊天啦！只是老闆都講台語，聽不懂的時候我只能笑笑的」、「當你自己做生意發現鬼島奧客有多奧時，你就不會覺得老闆臉臭了！」、「有的奧客很沒水準，人家就在忙，你一直說話一直問問題到底有什麼毛病，閉嘴可以嗎」、「想吃就遵照規矩買，不想遵照就不要吃，奧客無極限就是這樣來的」。（編輯：陳雅雲）
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