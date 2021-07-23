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為了防疫多數人都盡量待在家中不敢趴趴走，但悶得太久難免鬱悶。中醫部葉家舟主任表示，在家應保持運動，直到身體發熱、出汗，氣血通至全身各處。此外，還要有正確飲食觀念，烤的、炸的、辣的食物，會讓免疫系統過度發展要注意；尤其夏天是寒涼類瓜果盛產季節，吃的量不可過度，吃的時候應放慢速度，不要囫圇吞棗，多咀嚼一下，讓寒涼的效果在身體作用一下，讓身體知道這樣的量夠了，不該多吃了。
找出興趣做 移情又養性
再來要轉移注意力，葉家舟主任說，找一個平常想做，卻沒時間做的事，好好去完成，讓情志能夠舒暢，才不會產生憂鬱。像是喜歡寫書法、玩盆栽的人，以前根本沒時間去專研另外一個學派的字，或是去修剪樹苗、施肥，現在空閒時間，剛好可以去做這些事來怡情逸興。
防疫中藥水 不同體質服用有差異
有些人會自行服用防疫中藥水來增強防疫功效。葉家舟主任表示，這些中藥組成的成分大部分是心肺熱藥比較多，好處就是阻止肺發炎風暴來傷害肺部，但因偏向寒涼，對虛、寒體質或胃寒的人，喝了以後比較會胃痛或精神較差，最重要的是，應由中醫師診斷根據個人體質來調解藥方，才能達到保健防疫效果。
資料來源：健康醫療網 防疫在家悶出憂鬱 中醫：「這樣做」養身心
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