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防疫在家悶出憂鬱　中醫：「這樣做」養身心

防疫在家悶出憂鬱　中醫：「這樣做」養身心
防疫在家悶出憂鬱　中醫：「這樣做」養身心

健康醫療網

2021-07-23 14:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】 COVID-19疫情提升到三級警戒已經一個多月，陸續有出現焦慮與憂鬱的民眾到醫院求診。大林慈濟醫院中醫部建議，民眾收斂心智、正向思考，藉由個人興趣、運動來紓解心中鬱悶。

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防疫不外出　在家增免疫

為了防疫多數人都盡量待在家中不敢趴趴走，但悶得太久難免鬱悶。中醫部葉家舟主任表示，在家應保持運動，直到身體發熱、出汗，氣血通至全身各處。此外，還要有正確飲食觀念，烤的、炸的、辣的食物，會讓免疫系統過度發展要注意；尤其夏天是寒涼類瓜果盛產季節，吃的量不可過度，吃的時候應放慢速度，不要囫圇吞棗，多咀嚼一下，讓寒涼的效果在身體作用一下，讓身體知道這樣的量夠了，不該多吃了。

找出興趣做　移情又養性

再來要轉移注意力，葉家舟主任說，找一個平常想做，卻沒時間做的事，好好去完成，讓情志能夠舒暢，才不會產生憂鬱。像是喜歡寫書法、玩盆栽的人，以前根本沒時間去專研另外一個學派的字，或是去修剪樹苗、施肥，現在空閒時間，剛好可以去做這些事來怡情逸興。

防疫中藥水　不同體質服用有差異

有些人會自行服用防疫中藥水來增強防疫功效。葉家舟主任表示，這些中藥組成的成分大部分是心肺熱藥比較多，好處就是阻止肺發炎風暴來傷害肺部，但因偏向寒涼，對虛、寒體質或胃寒的人，喝了以後比較會胃痛或精神較差，最重要的是，應由中醫師診斷根據個人體質來調解藥方，才能達到保健防疫效果。



資料來源：健康醫療網 防疫在家悶出憂鬱　中醫：「這樣做」養身心

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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民調中心

行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
23.08%76.92%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
25%75%
2021-07-23-2021-07-26

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
75.98%24.02%
2021-07-21-2021-07-24
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