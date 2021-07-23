「居家辦公」即將結束超惱人？男女上班族焦慮心聲全曝光

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根據《Social Lab社群實驗室》指出，中央流行疫情指揮中心自公布13日微解封後，許多公司陸續發出「召回令」，讓員工能逐步回歸辦公室生活，此後「WFH結束」的相關話題便在網路社群中擴散。對此也分析了「WFH結束的6大話題」網路聲量，依序排名為「休假問題」、「小來托育問題」、「終於有收入」、「怕染疫想打疫苗」、「體態膚況改變」和「同事相處問題」。
而根據網友的發文特性，進一步區分出「男女上班族」族群的話題討論差異，可發現話題關注的焦點有所不同。對於男性上班族網友來說，居家辦公延伸出的「休假問題」和「想打疫苗」相較受到關注，尤其對於「WFH，颱風假放不放」的問題，更是受到多數男性上班族網友的討論，並提出「進公司上班沒有群聚風險嗎？」、「這樣是要帶病毒回家？」等疑慮，也表示「要等疫苗打全再解封」，可見，對這群男性上班族網友來說，要等到疫情穩定，或打完疫苗，才能真正放心。
女性上班族則認為會相較在意家庭的「小孩托育」和「體態膚況」問題，像是在雙薪家庭中無後援的情況下，小孩要交給誰照顧、家中三餐如何解決等問題。此外，女性上班族又比男性更加注重自身「體態膚況」的變化，多數女性上班族網友表示在居家辦公期間，因生活作息不太正常，體態外貌稍有變化，因此幽默表示「體重三級警戒！」、「居家上班兩個月我胖了五公斤」，但有部分女性上班族網友提到「在家反而更勤勞保養」。
最後，居家辦公「Work From Home」的上班型態逐漸結束，雖然此話題在網路上出現兩極化的反應，但最重要的是應做好自身的防疫措施，保護自己也保護他人，減少非必要的外出，一同迎來防疫新生活。（編輯：王柏文）
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