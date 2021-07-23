COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

「居家辦公」即將結束超惱人？男女上班族焦慮心聲全曝光

▲「居家辦公」即將結束超惱人？男女上班族焦慮心聲全曝光。（圖／翻攝自Pixabay）
▲「居家辦公」即將結束超惱人？男女上班族焦慮心聲全曝光。（圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-23 14:56:54

中央流行疫情指揮中心今（23）日表示，自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，各部會得依指揮中心所發布之通案性原則另訂指引，而各地方政府亦得在此原則下，視疫情需要而有調整空間，惟相關指引必須規範明確以利民眾遵循。而近日《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》廣泛蒐集網友口碑，追蹤全台「WFH結束」話題近一個月內的網路聲量表現，觀察網友有哪些相關話題討論，引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲指揮中心公布，國內自27日起調降為二級警戒。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布，國內自27日起調降為二級警戒。（圖／指揮中心提供）
根據《Social Lab社群實驗室》指出，中央流行疫情指揮中心自公布13日微解封後，許多公司陸續發出「召回令」，讓員工能逐步回歸辦公室生活，此後「WFH結束」的相關話題便在網路社群中擴散。對此也分析了「WFH結束的6大話題」網路聲量，依序排名為「休假問題」、「小來托育問題」、「終於有收入」、「怕染疫想打疫苗」、「體態膚況改變」和「同事相處問題」。

▲《Social
▲《Social Lab社群實驗室》分析了「WFH結束的6大話題」網路聲量，依序排名為「休假問題」、「小來托育問題」、「終於有收入」、「怕染疫想打疫苗」、「體態膚況改變」和「同事相處問題」。(圖／《Social Lab社群實驗室》提供)
而根據網友的發文特性，進一步區分出「男女上班族」族群的話題討論差異，可發現話題關注的焦點有所不同。對於男性上班族網友來說，居家辦公延伸出的「休假問題」和「想打疫苗」相較受到關注，尤其對於「WFH，颱風假放不放」的問題，更是受到多數男性上班族網友的討論，並提出「進公司上班沒有群聚風險嗎？」、「這樣是要帶病毒回家？」等疑慮，也表示「要等疫苗打全再解封」，可見，對這群男性上班族網友來說，要等到疫情穩定，或打完疫苗，才能真正放心。

▲《Social
▲《Social Lab社群實驗室》根據網友的發文特性，進一步區分出「男女上班族」族群的話題討論差異。(圖／《Social Lab社群實驗室》提供)
女性上班族則認為會相較在意家庭的「小孩托育」和「體態膚況」問題，像是在雙薪家庭中無後援的情況下，小孩要交給誰照顧、家中三餐如何解決等問題。此外，女性上班族又比男性更加注重自身「體態膚況」的變化，多數女性上班族網友表示在居家辦公期間，因生活作息不太正常，體態外貌稍有變化，因此幽默表示「體重三級警戒！」、「居家上班兩個月我胖了五公斤」，但有部分女性上班族網友提到「在家反而更勤勞保養」。

最後，居家辦公「Work From Home」的上班型態逐漸結束，雖然此話題在網路上出現兩極化的反應，但最重要的是應做好自身的防疫措施，保護自己也保護他人，減少非必要的外出，一同迎來防疫新生活。（編輯：王柏文）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
23.08%76.92%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
25%75%
2021-07-23-2021-07-26

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
75.98%24.02%
2021-07-21-2021-07-24
是否有使用過共享汽機車？

是否有使用過共享汽機車？

繼續作答
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀