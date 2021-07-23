麻辣鴨血怎麼煮才入味？內行曝「關鍵步驟」：給一點時間
麻辣燙是台灣街頭巷尾常見的國民小吃，從遠方就可以聞到香氣四溢，令許多老饕趨之若鶩。而麻辣燙的特色之一便是想吃什麼配料都能自由添加，其中鴨血又是許多民眾最愛的靈魂配料，就有網友詢問大家，「自己煮麻辣鴨血怎麼才好吃？」問題引發熱議，釣出許多內行老饕分享料理秘訣。
編輯中心/綜合報導
2021-07-23 15:29:00
原PO在臉書社團《廚藝公社》發文，詢問大家「麻辣鴨血要怎麼煮才好吃？」透露自己在家煮了好多次都失敗，被家人嘲笑難吃「不如去快炒店買」，讓原PO好不甘心。但家裡也沒其他人會下廚，於是原PO決定持續挑戰，請教鄉民們如何做出可以滿足味蕾的麻辣鴨血？
文章一發佈後掀起討論，網友紛紛在底下留言回覆說，「我都直接麻辣鍋底，熬高湯加入蘿蔔豆腐洋蔥下去熬，熬到蘿蔔好了，鴨血最後下，快滾關火悶涼了放冰箱一晚就入味，然後又嫩」、「鴨血不是用煮的是用泡的，湯不能煮滾，煮滾會不嫩，重點在湯頭，你如果晚上要現煮現吃，鴨血可能會不夠入味，要給鴨血一點時間」、「我都直接用麻辣鍋底煮方便又好吃，豆腐不要用刀切，直接掰塊先煮滾，再下鴨血，湯滾後熄火泡著，讓它入味」、「鴨血要泡湯泡一陣子！不要滾，滾太久口感不好」。
另有網友指出，「煮麻辣鴨血只有一個秘訣！唯一的秘訣！屢試不爽，從不失敗！就是不能用瓦斯爐煮，要用電磁爐煮，無論冷水下鍋，熱水下鍋，大火小火都沒有失敗過…麻辣醬或麻辣鍋底都隨便，選自己喜歡的，能接受的辣度就好」、「好吃沒別的方法！就是要火鍋底料！底料爆香加水～水滾下鴨血再等滾了之後關火，悶個半天再次煮到滾後馬上關火！試試有沒入味如果沒入味就繼續悶」。（編輯：倪浩軒）