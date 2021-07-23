不孕、難孕、無法懷孕？醫指原因，男上女下等６招有助受孕！

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不孕一年符合不孕症，男女一同檢查為上策！
女性不孕的常見因素
星孕國際生殖醫學中心主治醫師鍾繼賢表示，國內女性不孕最主要的因素多與卵巢健康狀態有關，包括了高齡或卵巢早期衰竭、多囊性卵巢等。
鍾繼賢醫師表示，一般卵巢正常的女性，25歲成功受孕率約20~25%，35歲約15~20%，40歲約5~10%，逐年遞減直至45~55歲停經，35歲前為佳。卵巢早衰可能約20~30歲就提早停經，待欲生孕時才發現卵巢內卵子所剩無幾，這樣的情況因素多為先天性，出生時已如此。與卵巢早期衰竭情況相反的多囊性卵巢，卵子則會特別多，停經時間也較晚，大多約在55歲甚至更晚一些，不過也因為多囊的關係，排卵功能相對較差，月經週期也常見較長，可能2~3個月一次，也會影響生孕。
其他因素也包括了子宮內膜異位、輸卵管不通、骨盆腔沾黏、腦下垂體功能不佳、泌乳激素過高等。另外，求子過程當中有生活、家庭、生孕的壓力，也可能影響到內分泌、荷爾蒙，間接影響生孕。而疾病治療若波及到子宮或卵巢，也有可能使生孕功能受損，如乳癌進行化療可能影響到卵巢，又或者卵巢癌切除卵巢等。也有約10~15%不孕者，在體外檢查診斷結果歸類在不明原因，需再做更進一步檢查，看是否有卵子先天品質不佳等體內因素存在。
男性不孕的常見因素
男性不孕最常見的包括了陽痿、早洩等性功能障礙，以及精子數量少、活動力不足等品質不佳因素，以精子品質問題更加常見。形成的原因主要包括抽菸、酗酒等生活風險因素，以及先天或後天的疾病因素，如天生無精症、精索靜脈曲張、結紮等。而求子等生活壓力，也可能有所影響。雖然精子品質也會隨年齡逐漸下降，但下降幅度並不明顯，主要為前述原因。
鍾繼賢醫師提醒，不孕的原因繁多，治療、改善的方式也會視情況有所不同，包括最常見的照超音波並計算時程、使用藥物輔助、人工、試管療程等。雖看似男性因素比女性因素少得許多，但男女都可能為主要關鍵，建議若求子一年未果達不孕症的診斷標準，應避免使用民俗療法或口耳相傳的受孕方式，男女兩人應盡早一同前往檢查為佳，找出真正的原因並加以改善。
拚做人遲遲沒有好消息？醫教６招助提升受孕率！
除了盡早檢查並治療或改善外，鍾繼賢醫師也提供有助提升受孕機率的改善方式，建議平時男女雙方皆可多留意、互相提醒，更有助受孕成功。
良好生活：包括了良好的生活作息、減少壓力、不菸不酒、適度運動、營養均衡等，身體狀況調整在最佳狀態，成功受孕機率自然也相對較高。
營養攝取：民眾熟悉的生蠔富含鋅，確實有利於男性，不過並不在於強化陰莖的硬度或持久度，而是有助於提升精子的品質，鋅可說是其中的重要原料，因此在營養均衡的前提下，可適度的從中攝取，各項海鮮都是良好的選擇。女性則建議多攝取蔬菜、水果等抗氧化食物，有助防範卵巢相較於男性較為明顯的衰老情況，以維持卵子品質。相關營養也可從保健食品補充，但應與醫師或藥師等專業人士討論，避免來歷不明或自行隨意補充。
計算排卵：女性月經週期規律的情況下，若以28天來看，當月月經來潮的第一天，往後推算14天即為下次的排卵日，這天前五天後四天加起來共十天即稱為排卵期，可多在此段時間多花點心思、運用其他項有助懷孕的方法。
女性愉悅：不論是床事前的浪漫時刻、床事間的高潮、愉悅等，都有助於讓女性心情放鬆、減少壓力，也會影響荷爾蒙分泌，間接影響受孕機率。正如同若房事已成既定的「生孕工作」讓人倍感壓力，自然也會有所影響。
做一休一：許多人認為天天做拚次數有助受孕，但鍾繼賢醫師建議以做一休一為佳，原因在於除了拚機會次數外，也要兼顧精子的品質、濃度，相信若有過連續自慰的男性，會發現濃度越來越稀，因此最好有一天的「集氣」時間維持品質，而這段時間自然也建議避免自慰。
男上女下：體位是討論度相當高的一環，不過鍾繼賢醫師表示，一般而言精子要到達卵巢都得翻山越嶺，射精強度再強也不可能直接到達卵巢，因此不論是何種體位其實都大同小異、並無差別。但是床事後，女性躺著將臀部提高，有助於精液向內流動、更順利的抵達目的地，男上女下的體位在結束後即可直接進行抬臀，並可墊個枕頭輔助，約抬10~15分鐘，其後以一般正常方式清洗即可。
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