房市／台中12期自住客最多　不擔心炒作

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陳漢樟分析，12期上鄰水湳經貿園區，下方接七期，左右各與中科、逢甲商圈接壤，之所以能吸引買方目光，除了地理位置四通八達、周邊被新興重劃區或重大建設包圍之外，首先，逢甲商圈有許多屋齡15至25年中古屋，如有「舊換新」需求的買方，不少人都就近選擇距離逢甲商圈最近的重劃區，也就是12期。
其次，陳漢樟認為，中科商圈交易也很熱絡，但近期推案以中小坪數為主，如2房、小3房等，若是在中科任職中高階主管的族群，基於使用空間等需求，可能就會沿台74線尋找更符合需求的物件。而從中科上74之後，最快就會先抵達12期，且12期又以3至4房的中大坪數為主力產品，因此能夠吸引這些族群。
第三，由於12期連接74及國道1號都十分便利，周邊也有多所大專院校，因此也能吸引北部置產客，或是外地學生家長來此購屋。
陳漢樟指出，整體來說，目前買方在12期內接受度較高的總價帶，若是3房物件，大約落在1800至2000萬，4房則約2300至2800萬。值得注意的是，由於皆以自住買方居多，受到疫情干擾的狀況相對低，僅因部分社區在三級警戒期間暫停開放看屋，使買盤略受壓抑，但隨著疫情漸緩，社區逐步開放，交易量也有慢慢恢復趨勢。