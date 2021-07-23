爽拿氣炸鍋煎小香腸！女起鍋嚇壞　網見「地獄下場」狂嘔

近年來台灣突然興起利用「氣炸鍋」料理食材的風潮，疫情期間更有不少氣炸鍋食譜出現，相較於其他油炸食品，氣炸鍋因為有著不需使用大量油脂，且操作簡單方便的特點，而深受不少民眾喜愛。不過日前就有民眾打算利用氣炸鍋煎「小香腸」，原以為操作輕鬆，沒想到成果曝光後讓不少網友看了直呼「吃不下去！」。

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氣炸鍋的特性是用空氣替代原本熱油加熱，讓食物變熟，食材無需滾油也能達到近似油炸的效果，是對流恆溫烤箱的縮小版，不過儘管原理簡單、操作方便，日前仍有網友分享使用氣炸鍋進行料理後的「地獄級結果」，原PO提到自己的朋友原打算用氣炸鍋弄個小香腸吃，本以為食材丟進去靜靜等待就好，沒想到出爐卻讓她看傻了眼。

▲原PO截下好友的氣炸鍋料理「失敗作」，小香腸的焦黑模樣讓人不敢恭維。（圖／翻攝自ＰＴＴ）

本該是表面焦脆、又多汁油亮的小香腸，卻因為時間和溫度沒掌控好，竟然變得整鍋都氣炸到呈現褐色焦黑的模樣，看起來一點也不美味，比起香脆多汁的小香腸更像是一群蟑螂「群聚」，出爐後的成果也讓原PO好友無奈表示「再也不下廚了啦！」。

照片曝光後更掀起不少網友崩潰留言「真的超像蟑螂」、「怎麼把香腸炸成蟑螂的啊」、「煮到看起來跟蟑螂一樣也是一種才能」、「沒胃口了嘔嘔嘔嘔」，不過也有內行解釋使用氣炸鍋的小訣竅「沒有要求酥脆外皮的東西，150-160度就好，低溫慢烤，就不會乾也不會焦但皮不脆」、「熱風拼命吹肯定風乾，小香腸可以煎過開始變色再烤5～7分」、「調120-140度，五、六分鐘就可以了」。（編輯：楊智傑）