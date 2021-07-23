租屋處洗衣機驚見「拖把」！他下秒1動作　網乾嘔：更噁

在外租房除了要注意環境安全以外，衛生條件也是許多人在意的重點，若是遇上衛生習慣不佳的租客，可能就得再三考慮是否續租了；對此，就有一名男網友發文抱怨，表示他分租的地方，竟然有租客將「拖把」丟到洗衣機裡洗，讓他簡直崩潰「怎麼可以這麼沒有公德心」。





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該名男網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示他住的是分租套房，而房東將洗衣機放在室外，讓大家都能使用。不過近日他想洗衣服時，看見洗衣機裡面有別人洗好、脱好水的衣服，「我很自然的拿我另一個洗衣籃，幫他拿出來，但是我拿到一半的時候，竟然拿出了『拖把的頭』，當下我覺得超不可思議的！也很生氣」。





原PO接著說，像是洗衣機這種公用物品，隔壁房客為什麼可以「這麼沒有公德心」，「地板拖完，把拖把的頭拆下來丟洗衣機？跟你自己的內衣褲、衣服和褲子一起洗就算了，那其他3間要用的人怎麼辦」，他也透露自己當下嚇得不敢用，還特地跑到外面的自助洗衣店洗衣服。後來他向房東反應這個衛生問題，還好房東人算好，除了貼公告以外，也找了專人來清洗洗衣機，「天知道他的拖把拖過什麼髒東西，萬一讓人過敏怎麼辦」？





▲男網友PO出與房東的對話截圖。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）

其中，也有網友建議，「真心建議自己買台小的，我之前租屋也是自己花了 5000 買台洗衣機放套房用。誰知道外面的自助前一個人洗了什麼 」、「買個人洗衣機，小台那種喲，搬遷都可以帶走，千萬千萬不要跟陌生人共用洗衣機」。





不過，還有不少網友表示，「外面的自助洗衣店也不乾淨呢！曾看過有人將寵物的衣物、被子、睡窩墊，甚至拉過屎尿的墊子，還有休閒軟性鞋類…等，都放那投幣洗衣店洗耶，超噁的」、「洗衣店的，更驚喜與意外」、「還有洗腳踏墊的，寵物的窩的」、「外面自助洗衣的。一些人都是怕弄髒家裡洗衣機。就拿去那裡洗。比你那拖把還無法想象的噁心。」、「相信我，其實外面自助洗衣機，有些人洗的東西真的很誇張」。（編輯：郭佩蓉）



