情侶「25歲結婚」太倉促？過來人喊4重點：關鍵不在年齡

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網友們紛紛表示「太早了，沒車沒房，除非雙方的後援經濟都不錯，不然結婚後要面臨的現實面很多，沒錢結了也會吵翻天」、「台灣剛畢業很難立刻結婚啦 除非帶球走」、「就是這種想法才少子化，等事業穩定早就30多歲，已過最佳生育年齡，反正我也不生當頂客族每年出國爽」、「重點是二人在這件事上沒法溝通和退讓吧，幾歲結婚都好，只要是雙方共同的選擇，逼迫是沒有好結果的」。
而有過來人點出了「同居的生活是否能夠彼此適應」、「雙方的金錢價值觀」、「雙方的父母」和「是否要生兒育女以及親子教育」為四大重點，更解釋「婚後同居那就是除了上班之外的時間，大多時間都要跟同一個人相處，各式各樣的個人習慣都會在這時候展現出來，一方長期的生活習慣，另一方不一定能接受；再來則是如果沒有明定好雙方該承擔的財務責任，當某一方覺得付出過多，但是又礙於彼此感情而不願意明說，那就是不斷消耗感情，總會有天爆炸；還有結婚前最好有共識要如何處理各自的父母，自己要作為父母跟配偶之間溝通的橋樑，最後如果兩個人對於是否生小孩的意見無法有共識，那還是趁早分手吧」。
最後他也說「婚後生活能達成共識，那麼結婚真的不在於年紀早晚，不過婚後生活的問題不光是這些共識，儘管有共識，也還是有可能會外遇等等情況，所以『有感情有共識也許能讓結婚更為順利，但是天底下沒有保證100%的幸福婚姻』，還是要想清楚」。（編輯：王柏文）