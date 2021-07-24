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情侶「25歲結婚」太倉促？過來人喊4重點：關鍵不在年齡

▲情侶「25歲結婚」太倉促？過來人喊4重點。（示意圖，非當事人／翻攝自Pixabay）
▲情侶「25歲結婚」太倉促？過來人喊4重點。（示意圖，非當事人／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-24 10:07:12

情侶從談戀愛要進展到婚姻關係，往往都得經過雙方不斷討論及商討對未來生活的看法。而近日卻有網友在網路上表示疑惑「情侶『25歲就結婚』會不會太倉促？」沒想到就有過來人喊出了4個重點，直言「關鍵不在年齡」，引起熱議。

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這位網友在網路論壇PTT WomenTalk版上PO出一篇「25歲結婚會太早嗎？」的文章表示，「我大學學長，有一個從大一就在一起的女朋友，大家都覺得他們超配，不會分，是系上最完美的一對」，沒想到原PO更接著說「結果畢業前夕，大家開始人生規劃，女生希望能25歲結婚，但男生覺得不應該那麼早，之後一直吵，結果就分了，震驚眾人」，原PO最後更疑惑「大家覺得25歲要求結婚會太早嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

▲過來人點出了「同居的生活是否能夠彼此適應」、「雙方的金錢價值觀」、「雙方的父母」和「是否要生兒育女以及親子教育」為四大重點。（情侶示意圖／翻攝自pixabay）
▲過來人點出了「同居的生活是否能夠彼此適應」、「雙方的金錢價值觀」、「雙方的父母」和「是否要生兒育女以及親子教育」為四大重點。（情侶示意圖／翻攝自pixabay）
網友們紛紛表示「太早了，沒車沒房，除非雙方的後援經濟都不錯，不然結婚後要面臨的現實面很多，沒錢結了也會吵翻天」、「台灣剛畢業很難立刻結婚啦 除非帶球走」、「就是這種想法才少子化，等事業穩定早就30多歲，已過最佳生育年齡，反正我也不生當頂客族每年出國爽」、「重點是二人在這件事上沒法溝通和退讓吧，幾歲結婚都好，只要是雙方共同的選擇，逼迫是沒有好結果的」。

而有過來人點出了「同居的生活是否能夠彼此適應」、「雙方的金錢價值觀」、「雙方的父母」和「是否要生兒育女以及親子教育」為四大重點，更解釋「婚後同居那就是除了上班之外的時間，大多時間都要跟同一個人相處，各式各樣的個人習慣都會在這時候展現出來，一方長期的生活習慣，另一方不一定能接受；再來則是如果沒有明定好雙方該承擔的財務責任，當某一方覺得付出過多，但是又礙於彼此感情而不願意明說，那就是不斷消耗感情，總會有天爆炸；還有結婚前最好有共識要如何處理各自的父母，自己要作為父母跟配偶之間溝通的橋樑，最後如果兩個人對於是否生小孩的意見無法有共識，那還是趁早分手吧」。

最後他也說「婚後生活能達成共識，那麼結婚真的不在於年紀早晚，不過婚後生活的問題不光是這些共識，儘管有共識，也還是有可能會外遇等等情況，所以『有感情有共識也許能讓結婚更為順利，但是天底下沒有保證100%的幸福婚姻』，還是要想清楚」。（編輯：王柏文）

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