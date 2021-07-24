COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

外送哥心累！奇葩客人「取消小費」：湯種吐司沒有湯

▲有一名外送員抱怨，客人質疑點了湯種吐司怎麼沒有湯？最後更因此憤而取消小費，讓他好傻眼。（示意圖／翻攝photoAC）
▲有一名外送員抱怨，客人質疑點了湯種吐司怎麼沒有湯？最後更因此憤而取消小費，讓他好傻眼。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-07-24 14:04:29

現在有許多餐廳都和外送平台App合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府，尤其在防疫期間，更多人偏好在家叫外送餐點，減少與人群的接觸。不過就有位外送員抱怨自己遇到「奇葩客人」，質疑點了湯種吐司卻沒有湯，最後更因此憤而收回小費，讓他好傻眼。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文，詢問其他外送員「送了那麼久，有沒有遇過奇葩的客人？」接著分享個人親身遇到的3個奇葩遭遇。

▲外送平台竟出現「滿500-500」的神級優惠碼，消息一出引發熱議，有網友實測後驚呼「真的成功了！」（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝photoAC）
▲外送員分享遇過的「奇葩客人」，讓網友全笑翻。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝photoAC）
1.湯種吐司沒有湯

餐點送達後，客人先是霸氣揚言「不用找了」，正當原PO感動之餘，客人突然詢問「我的湯勒？我點了湯種吐司啊，怎麼沒有湯？」原PO解釋湯種吐司只是吐司的一種作法，本來就沒有湯，結果客人卻說「那本來要找的錢，找給我」。讓原PO傻言直呼「還我剛剛的感動！」

2.沒有發票拒收

客人因為店家沒有發票而拒收餐點，還要求原PO回去向店家要。原PO解釋，「有很多店家真的沒有發票，除非客人備註要收據，店家才會給」。兩人為了發票僵持不下，最後請求派單支援，結果這單由原PO實收，讓原PO笑稱「既然派單讓我實收了，我應該也沒理虧吧？」

3.「跟你講電話還要付電話費，你打過來！」

店家做錯餐點，客人要苦瓜排骨湯卻做成芋頭排骨湯，客人發現有誤打給原PO抱怨，講到一半突然說「跟你講電話還要付電話費，你打過來！」結果原PO回電後，客人滔滔不絕講述陳年往事，把自己點外送遇到的狀況全都掏心掏肺地傾訴，讓原PO最後只好回應「我的電話費也要錢！不好意思，麻煩請跟客服聯絡！」然後趕緊把電話掛了。

與客人的趣味互動讓大家笑翻，紛紛在底下留言回覆說，「湯種吐司也太好笑了」、「以後叫你回電的，你就說我手機快沒電了」、「遇過客人是餐點129元，拿130元出來，我準備找一塊錢給他，他突然說：不用找了，我要做善事」。（編輯：倪浩軒）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
13.92%86.08%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
34.94%65.06%
2021-07-23-2021-07-26

對於黃茂雄在東元經營權之爭保住經營權一事，您意外嗎

意外
不意外
16.67%83.33%
2021-07-23-2021-07-26

吳亦凡桃色風波鬧得沸沸揚揚，你認為藝人或網紅需要為了私德有虧而向大眾道歉嗎？

應該，需負社會責任
不必然，欣賞才華作品就好
83.87%16.13%
2021-07-23-2021-07-26

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
76.72%23.28%
2021-07-21-2021-07-24
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
東奧開賽在即，您對哪一項運動賽事的比賽最期待呢

東奧開賽在即，您對哪一項運動賽事的比賽最期待呢

繼續作答
即時
推薦閱讀