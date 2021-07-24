外送哥心累！奇葩客人「取消小費」：湯種吐司沒有湯

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1.湯種吐司沒有湯
餐點送達後，客人先是霸氣揚言「不用找了」，正當原PO感動之餘，客人突然詢問「我的湯勒？我點了湯種吐司啊，怎麼沒有湯？」原PO解釋湯種吐司只是吐司的一種作法，本來就沒有湯，結果客人卻說「那本來要找的錢，找給我」。讓原PO傻言直呼「還我剛剛的感動！」
2.沒有發票拒收
客人因為店家沒有發票而拒收餐點，還要求原PO回去向店家要。原PO解釋，「有很多店家真的沒有發票，除非客人備註要收據，店家才會給」。兩人為了發票僵持不下，最後請求派單支援，結果這單由原PO實收，讓原PO笑稱「既然派單讓我實收了，我應該也沒理虧吧？」
3.「跟你講電話還要付電話費，你打過來！」
店家做錯餐點，客人要苦瓜排骨湯卻做成芋頭排骨湯，客人發現有誤打給原PO抱怨，講到一半突然說「跟你講電話還要付電話費，你打過來！」結果原PO回電後，客人滔滔不絕講述陳年往事，把自己點外送遇到的狀況全都掏心掏肺地傾訴，讓原PO最後只好回應「我的電話費也要錢！不好意思，麻煩請跟客服聯絡！」然後趕緊把電話掛了。
與客人的趣味互動讓大家笑翻，紛紛在底下留言回覆說，「湯種吐司也太好笑了」、「以後叫你回電的，你就說我手機快沒電了」、「遇過客人是餐點129元，拿130元出來，我準備找一塊錢給他，他突然說：不用找了，我要做善事」。（編輯：倪浩軒）