餐飲內用防疫指引　同桌梅花座隔板、不同桌1.5公尺間距

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在餐飲從業人員健康管理部分，餐飲從業人員每日量測體溫及監測健康狀況，當出現發燒或其他疑似新冠肺炎（COVID-19）症狀，應儘速就醫接受評估及處置。在餐飲從業人員衛生行為部分，餐飲從業人員應佩戴口罩及勤洗手，並加強防疫教育訓練，內化防疫行為；且人員用餐環境須維持良好通風，不同桌之人員間保持1.5公尺以上間距、獨立包廂、屏風間隔或使用隔板；同桌者採梅花式安排座位或使用隔板。
此外，餐飲場所環境也要定期清潔及消毒環境，並確實記錄執行情形；每日落實廁所衛生清潔及消毒。
在顧客用餐管制方面，實施顧客實聯制，發燒或有上呼吸道症狀的顧客，禁止進入，除飲食外，應佩戴口罩；落實顧客衛生防護措施，入口處量體溫，噴酒精、提供乾洗手液或洗手設備；維持用餐環境良好通風，不同桌之顧客間保持1.5公尺以上間距、獨立包廂、屏風間隔或使用隔板；同桌者採梅花式安排座位或使用隔板；自助餐型態之餐廳，應有適當阻隔，避免食物遭顧客的飛沫污染。
羅一鈞也強調，餐飲業者平時應加強日常管理，經衛生主管機關通知，有新冠肺炎確診病例為該場所工作人員或曾至該場所消費者，應配合疫情調查及防疫作為。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。