COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

餐飲內用防疫指引　同桌梅花座隔板、不同桌1.5公尺間距

▲防疫警戒自7月27日起至8月9日降至二級，並開放餐飲內用，衛福部食藥署也公告訂定「餐飲業防疫管理措施」。（圖／指揮中心提供）
▲防疫警戒自7月27日起至8月9日降至二級，並開放餐飲內用，衛福部食藥署也公告訂定「餐飲業防疫管理措施」。（圖／指揮中心提供）

記者顏真真/台北報導

2021-07-24 17:28:57

中央流行疫情指揮中心宣布自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，同時開放餐飲內用。衛福部食藥署日前已公告訂定「餐飲業防疫管理措施」，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（24）日則提醒餐飲場所及婚宴的每一隔間室內50人、室外100人上限，且不得逐桌敬酒。至於餐飲從業人員應佩戴口罩及勤洗手，加強防疫教育訓練，人員用餐環境須維持良好通風，不同桌的人員間保持1.5公尺以上間距、獨立包廂、屏風間隔或使用隔板，而同桌者採梅花式安排座位或使用隔板。

我是廣告 請繼續往下閱讀
羅一鈞表示，餐飲業提供內用服務應依指揮中心的防疫相關規定辦理，食品藥物管理署也已在7月16日公告訂定「餐飲業防疫管理措施」，餐飲場所且遵守集會活動及婚宴的每一隔間室內50人、室外100人上限，並不得逐桌敬酒，才可提供內用服務。

在餐飲從業人員健康管理部分，餐飲從業人員每日量測體溫及監測健康狀況，當出現發燒或其他疑似新冠肺炎（COVID-19）症狀，應儘速就醫接受評估及處置。在餐飲從業人員衛生行為部分，餐飲從業人員應佩戴口罩及勤洗手，並加強防疫教育訓練，內化防疫行為；且人員用餐環境須維持良好通風，不同桌之人員間保持1.5公尺以上間距、獨立包廂、屏風間隔或使用隔板；同桌者採梅花式安排座位或使用隔板。

此外，餐飲場所環境也要定期清潔及消毒環境，並確實記錄執行情形；每日落實廁所衛生清潔及消毒。

在顧客用餐管制方面，實施顧客實聯制，發燒或有上呼吸道症狀的顧客，禁止進入，除飲食外，應佩戴口罩；落實顧客衛生防護措施，入口處量體溫，噴酒精、提供乾洗手液或洗手設備；維持用餐環境良好通風，不同桌之顧客間保持1.5公尺以上間距、獨立包廂、屏風間隔或使用隔板；同桌者採梅花式安排座位或使用隔板；自助餐型態之餐廳，應有適當阻隔，避免食物遭顧客的飛沫污染。

羅一鈞也強調，餐飲業者平時應加強日常管理，經衛生主管機關通知，有新冠肺炎確診病例為該場所工作人員或曾至該場所消費者，應配合疫情調查及防疫作為。

▲7月24日新增24例本土個案、死亡個案增2例。（圖/NOWnews製圖）
▲7月24日新增24例本土個案、死亡個案增2例。（圖/NOWnews製圖）
▲7月24日全台確診分佈圖，新北市新增9例為最多。（圖/NOWnews製圖）
▲7月24日全台確診分佈圖，新北市新增9例為最多。（圖/NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
14.41%85.59%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
34.23%65.77%
2021-07-23-2021-07-26

對於黃茂雄在東元經營權之爭保住經營權一事，您意外嗎

意外
不意外
14.29%85.71%
2021-07-23-2021-07-26

吳亦凡桃色風波鬧得沸沸揚揚，你認為藝人或網紅需要為了私德有虧而向大眾道歉嗎？

應該，需負社會責任
不必然，欣賞才華作品就好
84.09%15.91%
2021-07-23-2021-07-26

全智賢主演的《屍戰朝鮮：雅信傳》於netflix上線！你會去追嗎

不會
50%50%
2021-07-24-2021-07-26

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
77.5%22.5%
2021-07-21-2021-07-24
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
是否有使用過共享汽機車？

是否有使用過共享汽機車？

繼續作答
即時
推薦閱讀