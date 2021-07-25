神奇寶貝最好玩的版本是？全場「一面倒」：其他都跟不上

「精靈寶可夢」是一個由Game Freak製作，任天堂發行的動作角色扮演類（包括益智類和電子寵物）系列遊戲，不少人都對此遊戲愛不釋手。而近日有網友就在PTT提問「最好玩的神奇寶貝版本是哪一版？」結果全場答案幾乎一面倒，甚至還有人直呼「其他版本都跟不上」。

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原PO在

PTT八卦板

發文表示，自己小時候玩過精靈寶可夢的黃版、水金版，國中玩綠寶石版，高中玩過漆黑的魅影，這幾年又出了很多版本，他並好奇詢問大家「最好玩的版本是哪一版？有沒有卦？」

▲有網友在PTT詢問大家「最好玩的神奇寶貝版本是哪一版？」掀起討論。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，許多網友一致秒選「

金銀版

」，紛紛留言「金銀版啦！寶石開始就歪了」、「黃版（皮卡丘版）還有金銀，水晶版就沒這麼驚艷了」、「金銀啊！一週目完竟然有二週目」、「唯一金銀」、「金銀跟水晶經典，其他都跟不上」、「當然是金銀版沒有之一，日夜變化系統、雙地圖，最後的RED帶來的震撼，還有有史以來最可愛的御三家火球鼠跟超帥的路基亞，一直到寶石版之前的神奇寶貝都是具有相當程度的動物擬似性。」

另也有人直指「黑白跟黑白2，真心推，超神！」「綠寶石吧」、「黃版最好玩，不需要傳說等級的怪獸，利用屬性優勢就能輕鬆打垮四天王，皮卡丘、噴火龍、快龍、卡比獸，剩下隨便」、「黑白劇情最好」、「鑽石珍珠」、「水晶版，卡帶潮到不行」、「當然是老人綠寶石，模擬器大時代」。（編輯：許苡晴）