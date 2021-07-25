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省電妙招！她用「風扇+棉被」抵熱浪　網一招改良全讚嘆

▲有多人擔心，瘋狂開冷氣會讓電費爆漲，因此就有網友分享「電扇+棉被」的省電妙招。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲有多人擔心，瘋狂開冷氣會讓電費爆漲，因此就有網友分享「電扇+棉被」的省電妙招。（示意圖／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-07-25 11:40:22

夏日天氣炎熱，不少人都已開啟家中的冷氣來吹，不過長時間吹下來的話，電費也是相當驚人的。對此，國外就有網友分享妙招，她將棉被夾上電風扇，導致風不停往被子裡吹，形成一個「風洞」，影片曝光後也引起熱議，甚至還有網友改良2.0版本致敬。

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根據英媒《鏡報》報導，國外一名網友「@http._valery」曾在《TikTok》分享一部影片，只見她為了節省電費，將棉被的三個邊壓住，接著把電扇擺在開口，讓電扇的風能從開口吹入棉被裡，導致棉被變成一個「風洞」，風也能在裡面循環，影片一出也引起熱議。

▲原PO將電扇對著棉被裡吹，導致棉被形成一個「風洞」。（圖／翻攝自《@http._valery》TikTok）
▲原PO將電扇對著棉被裡吹，導致棉被形成一個「風洞」。（圖／翻攝自《@http._valery》TikTok）
近日，就有另一位網友「@skyecotter」推出自己的2.0版本，她不但在雙人床前擺了兩台電風扇，還特地用曬衣夾固定棉被。此外，她也在棉被裡放了筆電、小桌子及飲料，可以一邊享用美食一邊追劇，讓她也忍不住說「真的太舒適了」。

▲另一名網友則改良這個妙招，除了用曬衣夾固定棉被，還在裡面擺放了筆電、小桌子及飲料。（圖／翻攝自《@skyecotter》TikTok）
▲另一名網友則改良這個妙招，除了用曬衣夾固定棉被，還在裡面擺放了筆電、小桌子及飲料。（圖／翻攝自《@skyecotter》TikTok）
2.0版本也吸引34萬人觀看，紛紛留言讚嘆，「這樣感覺非常舒適」、「電風扇後放冰塊會更消暑」、「感覺是超省電妙招」、「自製水冷扇風場耶」、「我想知道這樣一個月不開冷氣能省多少電」、「根本是生活智慧王」，但也有人說，「不小心睡著肯定會感冒」、「一直對著臉吹頭不會痛嗎」、「飲料打翻就完蛋了」。（編輯：許智超）

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