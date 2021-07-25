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砸錢買「樓中樓」好住又夢幻？過來人喊後悔　致命缺陷曝

▲房子選「樓中樓」有哪些缺陷？支持與反對的兩派人馬紛紛點出觀點。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲房子選「樓中樓」有哪些缺陷？支持與反對的兩派人馬紛紛點出觀點。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-07-25 22:34:47

台灣的房子型態百百種，有套房、樓中樓、家庭式等等，不論是租屋族或買房客都希望能夠住進自己所喜愛的房型，但買房真的要考慮清楚再買！近日，就有一名女網友表示自己希望未來住在樓中樓的房型中，不過家裡長輩卻不斷打槍，這就讓她好奇原因，同時也好奇眾人對樓中樓的看法，貼文引發熱議。

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原PO在社群論壇《Dcard》貼文指出，因為同事最近想要買房與原PO討論到買房的事情，原PO就提到樓中樓的房型非常吸引他，但回家與父母討論樓中樓時，卻接連收到反對「他們都說不要買樓中樓，也沒有跟我說一個準確的原因，但我真的很喜歡樓中樓，以後買房子應該也會買樓中樓的房型，想請問下各位覺得樓中樓怎麼樣？」。

▲（圖／翻攝自Dcard）
▲原ＰＯ表示自己喜歡樓中樓的居住空間感。（圖／翻攝自Dcard）
貼文曝光後，有許多喜歡類似房型的網友就紛紛回應「超愛樓中樓，出去玩民宿都挑樓中樓的」、「樓中樓就是犧牲二樓空間，我之前有做過樓中樓的室內設計案，如果買得起，當然是裝修後非常大氣，重點是！採光超級美！」、「我也會想住這樣的環境」、「我懂你，之前找房都特別看樓中樓或有露台的房子，但長輩都反對說以後脫手沒那麼好賣，因為那種房子都浪費坪數也就是算下來每坪單價都比較高啦，台灣人斤斤計較房價，所以越實用，室內空間越外推越好，反正就是沒在重視生活美感的」。

但也有不少人就點出大家印象中的樓中樓與台灣普遍常見的不太一樣，「這個照片是假樓中樓，奢侈的改成挑高，其實是真2樓！你看一下台灣大部分所謂的樓中樓就知道了，一堆二樓連站直都有問題」、「台灣以前的樓中樓，通常2樓很矮，而且還會有一堆柱子要閃」，更有過來人點出這類房型的缺點「只有下層有冷氣，冷空氣上不去樓上會超悶；只有上層有冷氣，樓下也會超熱，不管用什麼風扇讓空氣循環都一樣；但上下都要裝冷氣，開冷氣真的很耗電，長期下來也是一大筆花費」、「大家說很難站直、很多柱子、二樓很悶熱或是沒廁所的那種應該都叫做夾層屋，不算樓中樓，這種就是違建喔！真正樓中樓應該是用兩層樓去做的那種」。（編輯：楊智傑）

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