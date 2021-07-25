男主管偷耳機「拿來舔」！菜鳥妹崩潰：只能比他早離職

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原PO提到更離譜的是，某次自己離開位置去洗手間，一回到辦公室卻看見該名男主管竟然用舌頭正在舔自己新買且用了整天的耳機，她強調該款耳機不是全罩式，「是塞進去那種」，更表示自己當場嚇得直接把耳機丟掉，對方還若無其事的笑了一下表示「好浪費」，這就讓她相當崩潰的確定自己被職場性騷擾，決定將對方的惡行告訴其他女同事。
只是在事件曝光後，公司的副總卻時常約談原PO要她「不要造謠讓公司的人排擠男主管」，更稱男主管為人正直，絕對不可能做出那些事，但原PO的「謠言」卻害他被眾人排擠打算離職，原PO文末也表示當時年紀輕的她不知道該如何處理這樣的情況只好自行選擇離職，該名男主管則繼續待在公司內。
完整經歷分享到網路上後，吸引許多替她抱不平的網友，其中就有不少人紛紛留言給出建議「好噁喔，我連自己的耳機都不敢舔，這耳機不能要了，拍拍」、「真的覺得被職場性騷擾的人很無奈，因為不管怎麼申訴最後還是會落到離職的地步」、「職場性騷擾很多時候，其實行為人在某種程度上吃定被害人，認為被害人處於求助無門、不懂得反擊⋯等等，要打破他們這些色狼『覺得你好欺負』的印象」、「你離職是對的，有這種上司還不如早點換工作」、「蒐證並向相關單位反應，不要姑息這種變態；保護好自己的權益，不要白白受害！」。
事實上，依性別工作平等法第13條第1、2項規定，雇主有防治職場性騷擾的義務，違者依同法第38條之1第2、3項規定，得各處新臺幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，並公布姓名或名稱、負責人姓名，若遇到職場性騷擾等情事，千萬要保護好自己的權益尋求管道申訴。（編輯：楊智傑）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110