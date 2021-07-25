男主管偷耳機「拿來舔」！菜鳥妹崩潰：只能比他早離職

儘管現在性別平等意識逐漸抬頭，職場上仍有不少因權力不對等而發生的性騷擾情況，日前就有名女網友提起自己剛畢業時在辦公室經常被當時的男主管騷擾，不僅多次用言語暗示想跟她有肉體關係，某次更被她當場抓到男主管竟直接舔她使用的耳機，離譜行徑曝光後也掀起眾人熱議。

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這名女網友在Dcard的工作版上提及這次不好的職場經驗，她提到當時自己才剛畢業是個社會新鮮人，同事們因為年紀都比她長所以都會特別照顧她，沒想到其中一名坐在她右方的男主管卻開始藉此進行性騷擾，不但時不時坐在她的位置上擅自把玩原PO的個人物品，甚至還在辦公室直接問她「我可以摸妳肚子嗎？」、「可以親妳嗎？」「我可以跟妳做嗎？」等，讓她感到不適且不堪其擾。

▲女網友表示自己當時只是個職場菜鳥，不太會應對主管的騷擾言論。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）

原PO提到更離譜的是，某次自己離開位置去洗手間，一回到辦公室卻看見該名男主管

竟然用舌頭正在舔自己新買且用了整天的耳機

，她強調該款耳機不是全罩式，「是塞進去那種」，更表示自己當場嚇得直接把耳機丟掉，對方還若無其事的笑了一下表示「好浪費」，這就讓她相當崩潰的確定自己被職場性騷擾，決定將對方的惡行告訴其他女同事。

只是在事件曝光後，公司的副總卻時常約談原PO要她「不要造謠讓公司的人排擠男主管」，更稱男主管為人正直，絕對不可能做出那些事，但原PO的「謠言」卻害他被眾人排擠打算離職，原PO文末也表示當時年紀輕的她不知道該如何處理這樣的情況只好自行選擇離職，該名男主管則繼續待在公司內。

▲男主管的誇張行徑讓原ＰＯ不堪其擾，最後只能主動選擇離職。（示意圖／取自Unsplash）

完整經歷分享到網路上後，吸引許多替她抱不平的網友，其中就有不少人紛紛留言給出建議「好噁喔，我連自己的耳機都不敢舔，這耳機不能要了，拍拍」、「真的覺得被職場性騷擾的人很無奈，因為不管怎麼申訴最後還是會落到離職的地步」、「職場性騷擾很多時候，其實行為人在某種程度上吃定被害人，認為被害人處於求助無門、不懂得反擊⋯等等，要打破他們這些色狼『覺得你好欺負』的印象」、「你離職是對的，有這種上司還不如早點換工作」、「蒐證並向相關單位反應，不要姑息這種變態；保護好自己的權益，不要白白受害！」。

（編輯：楊智傑）