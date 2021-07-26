5年老鳥「上班追劇玩股票」超爽！全場讚1觀念：絕對不走

我是廣告 請繼續往下閱讀
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「該不該離開舒適圈？」的文章表示，「已經在這間公司待了5年了，薪水跟所有福利跟年終加起來年薪大概有50萬，公司風氣也都不錯，工作上把自己工作做完不要出錯就好，偶爾加班也有加班費，見紅基本上都放，其他福利也都照勞基法，上班還能玩股票看個劇之類的也都不會怎樣，上班也能吃下午茶吃雞排臭豆腐，特休也是想休就休」這也讓原PO覺得「日子久了覺得很像沒前途，薪水其實已經沒調整很久了，覺得很像很廢，在猶豫該不該離職轉換跑道...」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
而全場網友紛紛揭露一個觀念為「待著、做斜槓人生」，「曾經我覺得那些大公司很好，很高薪，社會地位高，但是實際走了一遭上班連手機都不能滑、也不能外網看點八卦跟低卡，早晚還要工作彙報，然後一整天工時幾乎超到報表，還要吃苦吃滿，晚上十點回到家就想睡覺，後來來了這間，上班邊手遊邊工作，疫情還WFH放好放滿，請假沒人管你請什麼假，事情做好主管不會過問，假日可以出遊看電影或是家裡打Game看片耍廢，然後五年慢慢升慢慢調到變成了48，我很滿意」、「說真的還不錯啊，你反而可以好好投資養好身體，一樣的工作薪水更高也是很多，你也可以努力」、「你應該就是缺乏挑戰，時間充足的話，去學新東西挑戰自己，如果我有這麼好的公司我才不要走」、「繼續待著，然後做你的興趣或副業或投資，我自己也是在金融業過這種生活，而且薪水還不低，更不用說分紅年終，覺得自己廢到笑」、「想一想之後乾脆把剩餘的時間拿來看股票或經營副業或許更好，畢竟換工作的話有可能更操但薪水沒變」。（編輯：王柏文）