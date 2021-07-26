南港可成「台北信義」第二？老居民揭17年前歷史：有機會
台北信義區位於台北的市中心，台北市政府、台北市議會、台北世界貿易中心、台北 101 大樓皆位於此，許多百貨公司在此林立，許多企業總部、金融總部都設於此，非常繁華，因此就有網友在網路上問說，「南港可成為『第二個信義區』嗎？」沒想到就有老居民揭露了17年前歷史，直言「有機會」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-26 13:45:37
這位網友在網路論壇PTT Gossiping版上PO出一篇「南港是否能成為第二個信義區」的文章表示，「台北市地方政府正在推動東區門戶計畫，南港是主要區域，南港本來有研究中心，中央研究院，之後產業有南港軟體園區，互相談技轉，金融有中國信託金控園區，附近有南港展覽館，向國際展示科技實力」，原PO更接著說「南港也正在蓋多個商務飯店，以供在展覽館初步談完後，到飯店會議室談合作細節甚至簽約。交通有台鐵，高鐵，北捷並構，上面有citylink 可逛街看電影，，政府單位有目前政治牙醫管理的衛福部，食藥署，疾管署，生技業者去諮詢法規方便，台北音樂中心去年還開始營運了，多了藝術人文氣息，附近有南港瓶蓋工廠供人民欣賞。這麼豐富的地區，是否有潛力超過信義區，變得很繁華呢？有沒有卦？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
這也讓南港在地居住17年以上的民眾直言「在南港17年，推你」，「可以喔，政府用心培植南港，南軟周圍開始慢慢發展起來」、「我覺得還有救，這裡有東南里、中研里、舊莊里、九如里還有汐止的橫科里、東勢里、福山里、宜興里，人口也不少」、「交通其實比信義好，能發展」，但也有人認為「要比信義商圈有困難，但第二個板橋很有可能」、「太分散，周邊尤其是原台鐵沿線沒都更，市容糟糕」。
事實上，從1950年代開始，南港煤礦與磚瓦業逐漸沒落；1956年，臺灣省政府為振興南港經濟，指定南港為工業區，吸引許多廠商到南港投資設廠，有南港輪胎、臺灣肥料公司南港廠、南隆鐵工廠、僑泰興企業南港麵粉廠、聯華實業麵粉廠、國產實業建設、利百代國際實業、啟業化工廠。工廠遷入帶給南港繁榮，但也因工廠排放濃密黑煙，使南港成為人們口中的「黑鄉」名遐北市。
1954年，經中央研究院院長朱家驊多方奔走，同年開始進行中央研究院在臺復院計畫，首先「植物研究所」在臺復所，次年成立「近代史研究所」及「民族研究所」籌備處。1986年，中國電視公司總部遷入南港，成為第一家在南港設置總部的電視台，帶動南港產業轉型。
南港近年來因為政府不斷推動大型公共建設下，捷運板南線、南港軟體園區、南港展覽館、高鐵南港站、臺北流行音樂中心等大型計畫陸續改變南港風貌，未來還有國家生技研究園區，勢將繼續改善南港的輪廓。2016年7月1日，高鐵南港站隨著台灣高速鐵路「南港－臺北」段正式通車而啟用。（編輯：王柏文）